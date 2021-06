Blumenau/Liethe/Luthe/Klein Heidorn

Die Ortsräte Luthe, Blumenau und Klein Heidorn wollen ihre nächsten Präsenzsitzungen ab Dienstag, 15. Juni, nutzen, um für die Idee eines gemeinsamen Dorfentwicklungsprogramms bei den Bürgerinnen und Bürgern zu werben. „Leider konnten wir bisher nur Videokonferenzen machen“, sagt Blumenaus Ortsbürgermeisterin Dagmar von Hörsten (CDU).

Beim letzten Workshop hatte die Initiatoren beeindruckt, wie viel sich im Mühlenfelder Land in Neustadt während des Programms getan hat. Diese Chance möchten sie auch für Wunstorf nutzen, das dafür bis zum 1. August einen Antrag für die vier Dörfer einschließlich des Blumenauer Ortsteils Liethe stellen muss. Geplant ist, den Bau der Nordumgehung als klammerndes Thema zu nutzen.

Blumenau weicht in Schule aus

Der Ortsrat Klein Heidorn macht am Dienstag, 15. Juni, ab 19 Uhr im Gasthaus Thiel den Anfang. Der Ortsrat Blumenau weicht über die Ortsgrenze in die große Oststadtschule aus, wo die Sitzung am Donnerstag, 17. Juni, um 19.30 Uhr beginnt. „Wir wollen die Sitzung auch unterbrechen, um Bürgerfragen zu ermöglichen“, sagt von Hörsten. Die Luther folgen dann am Donnerstag, 24. Juni, ab 19 Uhr im Schützenhaus. Derzeit sind für alle Sitzungen noch Anmeldungen notwendig – und zwar bis 15 Uhr am jeweiligen Tag unter Telefon (05031) 101253.

Von Sven Sokoll