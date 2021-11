Idensen

Der Ortsrat Idensen geht mit frischen Kräften an die Arbeit. Nach der Wahl ohnehin, in diesem Fall aber auch ganz buchstäblich. Denn vier der fünf Mitglieder sind neu dabei. Nur Ortsbürgermeister Rolf Herrmann (SPD) hat bereits Erfahrung in dem Gremium – und zwar nicht zu knapp: Er trat sein Amt bereits im Juli 1994 an.

Darüber, dass er es weiter ausüben soll, waren bei der konstituierenden Ortsratssitzung am Dienstagabend alle Mitglieder einig – ebenso darüber, dass CDU-Sprecherin Tabea Bauch seine Stellvertreterin werden soll. „Ich freue mich drauf, will dir tatkräftig stellvertretend zur Seite stehen“, sagte Bach nach ihrer Wahl. Christian Bauer ist Sprecher der SPD-Fraktion.

Anwohner wünschen Verkehrsberuhigung

Das erste Thema, mit dem sich die neu gewählten Kommunalpolitiker beschäftigten, war eine gewünschte Verkehrsberuhigung der Durchfahrtsstraßen. Anwohner fragten in der Einwohnerfragestunde nach Möglichkeiten, den Verkehr auf der Branddrift (Richtung Hagenburg) zu bremsen – zumal dort unter anderem ein Wohnheim der Lebenshilfe steht. Dort Tempo 30 auszuschildern, werde sich schwierig gestalten, sagte Ortsbürgermeister Herrmann – dies sei vom Land auf Ortsdurchfahrten grundsätzlich nicht vorgesehen. Der Ortsrat habe sich dafür eingesetzt, die Bushaltestelle direkt vor das Wohnheim zu verlegen, um die Bewohner nicht unnötigen Gefahren auszusetzen, sagte Herrmann. Sowohl an der Branddrift als auch an der Brinkstraße solle die Stadt Tempomesstafeln aufstellen, um zu sehen, ob auch das mobile Blitzgerät dort zum Einsatz kommen müsste.

Hannelore Ibold (SPD, links) verabschiedet sich nach 25 Jahren aus dem Ortsrat Idensen – Nicola Helbig vom Kindergarten hat ihr Blumen mitgebracht. Quelle: Kathrin Götze

Hannelore Ibold geht nach 25 Jahren

Der Ortsbürgermeister hatte noch einige Weggefährtinnen und -gefährten zu verabschieden: Seine bisherige Stellvertreterin Wiebke Möller (früher Wiebke Bokeloh, CDU) war fünf Jahre lang dabei, ebenso wie Steffan Strulik (CDU). 20 Jahre lang hat Uwe Wolters (SPD) mitgewirkt, und Hannelore Ibold (ebenfalls SPD) sogar 25 Jahre – Herrmann überreichte Geschenke und sprach Dankesworte. Nicola Helbig von der Kita Idensen dankte Ibold, die auch als Ansprechpartnerin des Ortsrats für den Kita-Beirat fungiert hatte, mit einem Blumengeschenk. Diese Funktion übernimmt künftig Christian Bauer (SPD).

Von Kathrin Götze