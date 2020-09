Klein Heidorn

Der Ortsrat Klein Heidorn will die Chance ergreifen, dass der Verkehr auf der Ortsdurchfahrt sich künftig an Tempo 30 halten muss. Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt berichtete davon, dass die Region eine solchen Versuch auf ihren eigenen Straßen machen will. Klein Heidorn würde sich dafür anbieten. Wegen einer kurzen Anmeldefrist der Region bis zum 16. September, wolle er gern eine baldige Rückmeldung.

Bisher müssen die Fahrer nur in der Nähe des Seniorenheims abbremsen, doch weitere Geschwindigkeitsprobleme an der Durchfahrt hat der Ortsrat schon häufiger diskutiert. Weil der CDU in der Vergangenheit auch Bedenken gegen Tempo 30 zu Ohren gekommen waren, wollte sie vor einem Votum mit den anwesenden Bürgern darüber diskutieren. Das fanden SPD und Grüne aber nicht passend, sodass der Ortsrat dafür stimmte, an dem Projekt teilzunehmen. „Im weiteren Verfahren wird es ja Möglichkeiten geben, darüber noch einmal zu sprechen“, sagte Jann Weerts ( SPD). Er wollte aber zumindest die Frist wahren.

Von Sven Sokoll