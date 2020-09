Luthe

Der Traum von einem Kunstrasenplatz rückt ein kleines Stückchen näher. Der TSV Luthe möchte seinen B-Platz umwandeln, damit der Spielbetrieb das ganze Jahr über möglich ist. Das Okay dafür, dass die Stadt Wunstorf mit dem Verein eine Vereinbarung unterzeichnet, erhielt er zumindest schon einmal von den Luther Ortsratsmitgliedern. Das letzte Wort hat der Verwaltungsausschuss am Montag, 28. September.

Kunstrasenplatz kostet rund 750.000 Euro

Die Vereinbarung sieht vor, dass sich die Stadt mit 550.000 Euro an den Kosten beteiligt. 100.000 zahlt der Verein. Die gleiche Summe erhofft er sich an Fördermitteln vom Regionssportbund. Ortsratsmitglied Uwe-Karsten Bartling erläuterte auf der Sitzung anschaulich, warum nichts gegen die Pläne des TSV Luthe sprechen. Zu berücksichtigende Faktoren seien Lärm, Luft und Licht. Die Vorgaben des Lärmschutzgutachtens können eingehalten werden. Auch müsse sich keiner wegen der Emissionen Sorgen machen. Der geplante unverfüllte Kunstrasenplatz unterschreite mit einem Mikroplastikabrieb von 10 Gramm pro Jahr sogar die europäische Norm. „Das ist ökologisch voll und ganz in Ordnung“, sagt Bartling. Zum Vergleich nannte er den Abrieb eines Schuhs, der bei 100 Gramm liegt. Bei älteren Kunstrasenplätzen betrage der Abrieb noch 130 Gramm.

LED-Lichtstärke kann gezielt variiert werden

Die Nachbarn bräuchten sich auch keine Sorgen wegen des hellen LED-Lichts machen. Die neue Lichtanlage ermögliche eine gezieltere Ausleuchtung des Platzes, erläutert der SPD-Politiker. Zudem sei die Lichtstärke steuerbar. Bei Spielen könnte das Licht heller eingestellt werden als beim Training. Außerdem seien LED-Lampen stromsparend.

Von Rita Nandy