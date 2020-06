Luthe

In Zeiten klammer Kassen dürfte sich die Stadt Wunstorf über ein Geschenk des TSV Luthe freuen. Dieser hatte nur 500.000 Euro für seinen Kunstrasenplatz beantragt. Im städtischen Haushalt 2021 waren jedoch bereits 50.000 Euro mehr für das Projekt vorgesehen. Darauf machten die Ortsratsmitglieder den Verein auf ihrer Sitzung am Mittwochabend aufmerksam. Sie rieten, den Antrag zu überarbeiten. 100.000 Euro will der Verein selbst beisteuern. Zudem hofft er auf 100.000 Euro Fördermittel aus dem Topf des Landessportbundes.

Unverfüllter Kunstrasen statt staubender Quarzsand

Damit sei es auch kein Problem, die höheren Kosten von rund 36.000 Euro für einen unverfüllten Kunstrasen zu stemmen, sagt Ortsbürgermeister Rolf Hoch. Dieser habe sich bereits in der Schweiz bewährt. Der TSV hatte sich in seinem Antrag für den preiswerteren Quarzsand entschieden. Nachteile dieses Füllmaterials sind jedoch Folgekosten, bei trockenem Wetter eine Staubbelastung, sodass der Platz bewässert werden muss. Bis zum 15. September hat der Verein Zeit, beim Regionssportbund Fördermittel zu beantragen. Dafür ist auch noch ein Beratungsgespräch mit dem RSB notwendig.

Von Rita Nandy