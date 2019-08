Steinhude

Der Ortsrat Steinhude hat sich Gedanken um die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten des Schulzentrums gemacht und einen Beschluss gefasst. Grund ist, dass die Realschule zum 31. Juli 2020 ausläuft. Dann stehen 35 Räume einschließlich der Fachräume leer. „Das Schulzentrum erfüllt für die Bürger des Ortes auch allgemeine Funktionen als Veranstaltungsraum für Vereinsaktivitäten und Kommunikationsfläche“, teilte Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer ( SPD) mit. Das Forum der Schule sei in Steinhude der einzige zur Verfügung stehende Raum für Versammlungen oder Veranstaltungen der Vereine und anderer Einrichtungen.

Forum soll öffentlich nutzbar sein

Der Ortsrat wünscht sich zumindest für den Bereich des Forums einen Erhalt der Nutzungsfläche für die Allgemeinheit. Weiterhin regt der Ortsrat eine vorrangige Entwicklung im kulturellen und touristischen Bereich an. Denkbar seien demnach ein Hostel, eine Jugendherberge oder ein Kulturzentrum. Die Planer sollten auch Nutzungsmöglichkeiten als Freizeitheim, Indoorspielplatz und Vereinsraum miteinbeziehen, um für die Bürger Steinhudes ein Angebot zu erhalten und zu verbessern. Die Mitglieder des Ortsrates wünschen sich in jedem Fall keinen Abriss des Gebäudes für eine spätere Vermarktung als Bauland.

Sporthalle und Sportplatz sollen erhalten werden

„Die Sportanlagen sind für die Sporttreibenden in Steinhude eine wesentliche Grundlage“, sagte Bredthauer. Daher ist sich der Ortsrat einig, dass die Sporthalle und der Sportplatz unbedingt zu erhalten sind. Die Sportangebote und das Vereinsleben des SC Steinhude sollen unterstützt werden. Der Ortsrat schlägt weiterhin vor, den Bolzplatz und den Hartplatz zu entwickeln. Außerdem sollte in dem Bereich Platz für eine Skateranlage angedacht werden.

Außenstelle des Gymnasiums ist geschlossen

Die Mitglieder hoffen, mit ihren Vorschlägen und Ideen eine zeitgemäße Weiterentwicklung für das Schulzentrum Steinhude anzuregen. Sie sollen die Grundlage für Entwicklungskonzepte bieten. Die Diskussion um die Zukunft des Schulzentrums war entbrannt, nachdem die Schulleitung des Hölty-Gymnasium mitgeteilt hatte, ihre Außenstelle in Steinhude zu schließen. Die Schule nutzt seit diesem Schuljahr eine benachbarte Außenstelle am Luther Weg, die davor von der evangelischen IGS Wunstorf belegt war.

Schulzentrum müsste saniert werden

Anfang des Jahres hatte auch die Initiative Neue Schule Interesse an Räumen im Schulzentrum bekundet. Deren Plänen erteilte die Stadtverwaltung jedoch eine klare Absage. Dies begründete sie wesentlich mit den baulichen Mängeln im Schulzentrum. Auch der Ortsrat geht davon aus, dass das Gebäude künftig nicht mehr für schulische Zwecke genutzt wird. „Auch für die Ansiedlung eines Hotels im gehobenen Bereich ist der Standort nicht hinreichend attraktiv“, teilte der Ortsrat mit. Als Begründung führten die Mitglieder die hohe Verkehrsbelastung an Meerstraße und Bruchdamm sowie die Nähe zum Sportplatz an.

Über die Ideen zur Entwicklung des Schulzentrums diskutierten Ortsratsmitglieder und andere Beteiligte in einer Klausurtagung sowie einer anschließenden internen Diskussion. Neben Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer nahmen an der Tagung die Ortsratsmitglieder Ulrike Pickert-Maaß ( SPD), die Fraktionslosen Isa Liemann und Thorben Rump, Bernd Wischhöver sowie Willi Rehbock von der Steinhuder Meer Tourismus Gesellschaft (SMT) teil.

Von Anke Lütjens