Wunstorf

Die Ortsratsmitglieder Wunstorf haben keine Anträge für den Haushalt 2020 gestellt. Grund sind die Kosten für bereits geplante Projekte. Zudem lasse sich noch nicht absehen, wie sich beispielsweise Grundsteueränderung und Regionsumlage auf den Haushalt auswirkten, sagte Ulrike Hansing ( CDU). „Wir sehen es ähnlich wie die CDU“, sagte Renate Rode ( SPD).

Strabs-Abschaffung ist noch nicht eingerechnet

Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge sei ebenfalls noch nicht in den Entwurf für das nächste Jahr eingerechnet. Zudem stünden wichtige Investitionen, unter anderem der Anbau an das Hölty-Gymnasium und der Umbau des Barnemarkts an. Auch die AfD nannte keine zusätzlichen Wünsche.

Von Rita Nandy