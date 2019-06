Die Mitglieder des Ortsrates Wunstorf informierten sich am Mittwochabend auf ihrer Sitzung über die Pläne zum Wohnungsbau an der Gerhart-Hauptmann-Straße und auf dem Gelände der ehemaligen Mühle Langhorst. Die Planer gehen in ihren Entwürfen auf die Sorgen von Bürgern ein.