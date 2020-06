Wunstorf

Der Ortsrat Wunstorf zeichnet jeweils am ersten Freitag im Dezember verdiente Personen oder Gruppen mit dem Ortspreis aus. Für die 38. Ehrung am 4. Dezember sucht er noch geeignete Preisträger. Diese können sich durch ihr ehrenamtliches Engagement im sozialen, kulturellen oder sportlichen Bereich auszeichnen. Sie können aber auch dazu beigetragen haben, dass sich das Stadtbild von Wunstorf weiterentwickelt hat oder haben den Namen der Stadt über die Ortsgrenzen hinaus bekannt gemacht.

Antrag bis 31. Juli einreichen

Die Vorschläge müssen bis Freitag, 31. Juli, schriftlich bei Ortsbürgermeister Thomas Silbermann, Am Wachweg 4, oder per E-Mail an Thomas.Silbermann@t-online.de eingehen. Außerdem nimmt sie Marita Baciulis vom städtischen Referat Zentrale Dienste und Finanzen, Südstraße 1, sowie per E-Mail an Marita.Baciulis@wunstorf.de entgegen.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Von Rita Nandy