Steinhude

Viel Lob hat der Ortsrat Steinhude der Verwaltung für ihr Konzept gezollt, wie sich das Gelände des bisherigen Schulzentrums an der Meerstraße weiter zu einem Freizeit- und Sportareal entwickeln soll. In einer Onlinesitzung mit rund 50 Zuhörern stimmten die Mitglieder den ersten Plänen am Mittwoch, 14. April, dann auch einstimmig zu.

Nachdem dort im vergangenen Jahr die Graf-Wilhelm-Schule ausgelaufen ist, will die Verwaltung das Unterrichtsgebäude im nächsten Jahr fast komplett abreißen. Der jüngere Anbau von 2002 soll erhalten bleiben und in ein Mehrzweckgebäude für unterschiedliche öffentliche Bedarfe aus Steinhude umgebaut werden. Außerdem soll auf dem Gelände ein zweiter Sportplatz entstehen, der den Standort des SC am Fuhrenweg überflüssig macht. „Die Vorlage ist wirklich ausgezeichnet erarbeitet worden“, sagte Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer (SPD) zu Beginn.

Sport soll nicht alles sein

Er plädierte dafür, möglichst viele unterschiedliche Interessen der Bürger mit zu berücksichtigen, was Timo Hahn für die Verwaltung auch versprach. „Wir glauben, dass das so ein rundes Paket ist, das für die große Mehrheit der Steinhuder etwas Positives schafft“, betonte Hahn. Walter Sternberg (SPD) schlug vor, auch das Jugendparlament noch einmal zu den Wünschen der Jugendlichen zu befragen. Der parteilose Thorben Rump warnte allerdings davor, zu lange zu planen, damit das Areal am Ende nicht so lange brach liegt wie das frühere Wunstorfer Freibad.

Das Schulzentrum Steinhude steht derzeit leer. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Während der SC Steinhude seinen Spielbetrieb an dem Standort konzentrieren will, denkt der MTV Großenheidorn darüber nach, in einer ausgebauten Sporthalle seine Handball-Heimspiele auszutragen. Der Ortsbürgermeister berichtete zudem, dass auch der Schützenverein sich dem Umzug vom Fuhrenweg an die Meerstraße anschließen würde. Isa Liemann (Grüne) wünschte sich aber, dass in der gesamten Diskussion der Schwerpunkt etwas vom Sport weg kommt. „Es soll ja ein Bereich für alle Steinhuder werden.“

Viel Grün für die Naherholung

Mehrere betonten, dass auf dem Areal an der Meerstraße auch viel Grün für die Naherholung zu wünschen sei, Michael Oswald (CDU) schlug unter anderem eine zweite Boulebahn vor. Hahn hat schon einmal ermittelt, dass außer einem weiteren Fußballplatz auch Platz etwa für eine Skatebahn und eine Kletterwand wäre. Rump wünschte sich auch noch mehr Spielangebote, um das Areal für junge Familien attraktiver zu machen. Vonseiten der CDU kam außerdem der Wunsch, dass das Areal die notwendige Zahl von Parkplätzen bekommt, diese aber an Tagen mit starkem Besuch nicht alle von Touristen belegt sein sollen.

Ulrike Pickert-Maaß (SPD) legte Wert darauf, die beiden Teilprojekte so zu takten, dass keine Lücken in der Sportplatzversorgung entstehen. Das Gelände am Fuhrenweg wollte die Stadt dann anderweitig vermarkten. Michael Oswald (CDU) plädierte dafür, dort dabei günstigen Wohnraum zu schaffen, andererseits aber auch nicht alles zu bebauen. „In der Umgebung sind auch schon einige Bereiche nachverdichtet worden.“ Er stellt sich deshalb vor, dort auch Erholungsmöglichkeiten zu schaffen.

Von Sven Sokoll