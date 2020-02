Luthe

Der Heimatverein Luthe feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Die Arbeit des Vereins ist an vielen Stellen des Ortes sichtbar. Wir haben uns mit den Vorsitzenden Wilfried Segge und Christian Stille deshalb zu einem Spaziergang verabredet. Dabei verraten sie Historisches und manche Anekdote, die sicher auch nicht alle Luther kennen.

Los geht es am Kirchplatz. Gegenüber der Kirche steht das sogenannte Dorfgemeinschaftshaus, in dem heute die Geschäftsstelle der Volkshochschule Hannover Land untergebracht ist. Früher haben die Kinder dort die Schulbank gedrückt. „Im vorigen Jahr haben wir unter dem Dachvorsprung Nisthilfen für Mauersegler und Rauchschwalben angebracht“, erzählt Segge. Der Verein setzt sich auch für Natur und Landschaft ein.

Grüne Tafeln erinnern an Historie

Wir gehen wenige Meter zur Kirche rüber. Dort haben die Naturliebhaber dafür gesorgt, dass eine Buchsbaumhecke gepflanzt wurde statt eines Zauns. Zu der neuen Pflasterung des Vorplatzes und des Weges hat der Verein 7000 Euro beigesteuert.

Über die Geschichte der Kirche informiert ein grün emailliertes Schild. Solche hat der Verein an mehreren geschichtsträchtigen Gebäuden angebracht. Der Kirchturm stammt aus dem Jahr 1490. Das Kirchenschiff wurde 1819 errichtet und von 1986 bis 1992 renoviert. Die 1921 eingebauten Glocken wurden jedoch wieder entfernt, weil sie nicht so gut klangen. Heute stehen sie an der Seite des Kirchenschiffs.

Stille zeigt auf die Rasenfläche an der Kirche und erinnert sich: „Das war früher unser Schulhof und Spielplatz.“ An der Kirchstraße befand sich damals die Bäckerei Meier. „Meine Eltern haben mich in der Erntezeit dahin geschickt, um Kuchen für unsere Erntehelfer zu holen“, sagt er.

Im alten Fachwerkhaus wird gebadet

Am benachbarten Seeweg steht das älteste Fachwerkhaus: das heutige Storchencafé. Es stammt von 1639. „Dort waren früher mal die Wäscherei Hermanns und ab 1947 eine Wannenbadeanstalt untergebracht. Da konnte man für 50 Pfennig baden“, berichtet Segge. Es war aber sogar auch ein Ort lasterhaften Vergnügens. „In einem Nebengebäude wurden im Sex 2000 frivole Filme gezeigt“, erinnert sich Stille. Das war der Zeitung damals eine Schlagzeile wert: „ Luthe wird von der Sexwelle überrollt.“ Die Inhaber des Storchencafés haben den Artikel eingerahmt.

In der Luther Grotte gibt es Tanzmusik

Unsere nächste Station ist die Luther Grotte, die sich ehemals an der Kirchstraße befand. „Da war ein feines Tanzlokal drin, in dem es Livemusik gab“, so Stille. Später folgte ein Stripteaselokal. „In der Kneipe nebenan gab’s die erste Currywurst.“ An Kneipen ist Luthe reich gesegnet gewesen, es gab mal zwölf.

Weiter geht es links herum entlang der Hauptstraße. Dort hat sich der Heimatverein dafür eingesetzt, dass eine Garage 1998 im Stil des alten Feuerwehrspritzenhauses wiederaufgebaut wurde. Ein saniertes, rotes Gebäude einige Schritte weiter beherbergte die Zweitschule, die bis 1901 genutzt wurde. Heutzutage ist es ein Wohnhaus.

An der Schloß Ricklinger Straße zeigt Stille auf verschiedene Gebäude. „Hier waren mal eine Drogerie und eine Kneipe“, erzählt er. Ungern ging er zum dortigen Friseur Schnepel. „Der machte immer so blöde Sprüche.“ Am gegenüberliegenden Hof Willies erinnert ein Schild des Heimatvereins an die frühere Mautstelle, wo Reisende für die Weiterfahrt Geld bezahlen mussten.

Biber fällen Bäume am Luther See

Wir machen uns auf in Richtung Luther See. Gegenüber des Lilienwegs befindet sich die im vergangenen Jahr fertiggestellte Regenbehandlungsanlage. Sie ist Stille ein Dorn im Auge: „Zu viel versiegelte Fläche und Zaun. Eine Hecke wäre besser gewesen.“ Der Erhalt des Landschaftsbildes und der Schutz der Bäume liegen ihm sehr am Herzen.

Am Luther See zeigt er die Schäden durch Biber, die schon einige Bäume vernichtet haben. Die Nager tummeln sich bereits seit vier Jahren dort. Am Ufer hat der Heimatverein 1997 einen Findling aufstellen lassen, der auf die ersten Siedlungen hinweist. „Den hat Kunibert Schulz, ein ehemaliger örtlicher Bauunternehmer, mit seinem Bagger dort abgelegt“, sagt Stille. Auch deutlich sichtbar sind die Zeichen langanhaltender Trockenheit und Verschlammung. „Im See fehlen rund 80 Zentimeter Wasser“, bemerkt Stille. Er spricht sich für eine Zuleitung von geklärtem Wasser aus dem Klärwerk aus, statt den See auszubaggern.

Am Ende des Weges erinnert eine steinerne Tafel des Heimatvereins an das Entlassungslager für Kriegsgefangene, das sich 1945 in der Marsch befand. Entlang der Friedhofstraße laufen wir zurück zum Storchencafé an der Kirche, wo unser Ortsspaziergang endet.

Heimatverein Luthe besteht seit 30 Jahren Der im März 1990 gegründete Heimatverein Luthe feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Er zählt derzeit rund 200 Mitglieder und hat sich den Denkmalschutz, das Museumswesen, den Naturschutz und die Landschaftspflege auf die Fahne geschrieben. Auch die Pflege von dörflicher Kultur und Brauchtum sowie die Unterstützung heimatkundlicher Bestrebungen hat der Verein auf der Agenda. Er setzt sich für die Erforschung der Dorfgeschichte ein. Weiteres Ziel ist die Förderung der dörflichen Entwicklung. So hat der Verein den Vorplatz der Hannoverschen Volksbank mit der alten Kirchturmuhr unter Glas, einem Brunnen und einer Bank verschönert. Vor der Sparkasse ließ er 2012 einen Findling platzieren, der auf die erste urkundliche Erwähnung Luthes im Jahr 1228 hinweist. Der Heimatverein Luthe informiert auf seiner Homepage www.heimatverein-luthe.de über die Geschichte des Ortes und seine Arbeit. Der Mitgliedsbeitrag liegt derzeit bei 15 Euro im Jahr. Das neue Jahresprogramm erscheint demnächst. Darin werde auch eine Veranstaltung zum runden Jahrestag aufgeführt sein, verrät der Vorsitzende Wilfried Segge.

Von Anke Lütjens