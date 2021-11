Wunstorf

Nach einem Jahr Pause wegen der Corona-Pandemie kann der allseits bekannte und beliebte Laternenumzug der Johanniter-Jugend am Freitag, 12. November, wieder stattfinden. Der Umzug beginnt mit einem Open-Air-Gottesdienst vor der Stadtkirche um 17 Uhr. „1,5 Meter Abstand halten oder Maske tragen“ stellt dabei das oberste Gebot dar. Außerdem bitten die Veranstalter darum, dass sich Teilnehmer freiwillig über die Luca- oder die Corona-Warn-App zur Kontaktdatenerfassung einchecken.

Musikzüge spielen Laternelieder

Vor der Stadtkirche gibt es eine Andacht mit Liedern und Geschichten, die Kinder und Jugendliche ausgearbeitet haben. Gegen 17.30 Uhr setzt sich dann der Umzug in Bewegung, den DLRG, THW und Johanniter aus Wunstorf absichern. Die Strecke führt in diesem Jahr von der Stadtkirche durch die Innenstadt, um den Alten Markt und endet wie gewohnt auf dem Vorplatz der Stadtkirche. Angeführt von St. Martin auf seinem Pferd von der Stallgemeinschaft Kohser/Amberg ziehen Kinder und Eltern zu Laterneliedern durch die Innenstadt. Für die Musik sorgen das „Music and Dance“-Corps Seelze und der Musikzug Wunstorfer Auetaler.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erlös fließt in ein soziales Projekt

Im Anschluss an den Umzug werden vor der Stadtkirche zum Mitnehmen alkoholfreie Kalt- und Warmgetränke sowie Bratwurst, Schinkengriller und Pommes Frites zu günstigen Preisen angeboten. Die Märchenstunde kann in diesem Jahr noch nicht wieder angeboten werden. Mit musikalischer Begleitung klingt der Laternenumzug dafür aus.

Der Gewinn der Veranstaltung fließt komplett an ein soziales Projekt, Vorschläge dafür können noch per E-Mail an ortsjugendleitung.wunstorf@johanniter.de eingereicht werden. Die mitwirkenden Vereine freuen sich auf eine rege Teilnahme und hoffen, dass der Laternenumzug wieder zu einem tollen Erlebnis für alle wird.

Von Anke Lütjens