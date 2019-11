Wunstorf

Einen Schulwald will die Otto-Hahn-Schule gemeinsam mit der IGS Wunstorf, der Stiftung Zukunft Wald und der Stadt Wunstorf im nächsten Frühjahr auf einem halben Hektar Grundstück in der Nähe des Wunstorf Elements pflanzen. „Unter dem Motto Schulwälder gegen Klimawandel – Schulwälder für Generationen“ garantiert ein Nutzungsvertrag über 30 Jahre eine langfristige, Wald bezogene Umwelt- und Naturschutzarbeit im neuen Schulwald“, teilte Schulleiterin Helga Radtke mit. Die Stiftung Zukunft Wald bietet in allen Projektphasen fachliche und finanzielle Unterstützung an.

Schüler bauen Modelle

Als Vorbereitung gab es an der Schule einen Projekttag, an dem fast 400 Schüler aus den Klassen 5 bis 8 ihre Visionen eines Traum-Schulwaldes in Modellen umsetzten. Mit Eifer bastelten, malten und klebten sie ihre Werke. Außer der Anpflanzung von Bäumen gehörten dazu auch Bereiche für Ruhe und Kommunikation, für Artenschutz und Naturerleben, Spiel und Bewegung, Kunst und Kreativität. Anregungen dazu bekamen die Schüler durch eine Ausstellung, die Biologielehrerin Dagmar Schlemm zusammengestellt hatte. Sie ist auch die Koordinatorin für das Projekt Schulwald.

Gewinner erhalten Gutscheine

Es entstanden fast 100 Modelle von Traum-Schulwäldern, die in der Aula präsentiert und von Lehrern und Schülern begutachtet und bewertet wurden. In jedem Jahrgang und in jeder Schulform, nämlich Haupt- und Realschule, gab es eine Gewinner-Gruppe. Alle Gewinner erhielten Buchgutscheine, die der Förderverein der Schule sowie die Stiftung Wald gespendet haben. Elisabeth Hüsing von der Stiftung Wald übergab als ersten Preis noch das Spiel „Marble Shooter“ an die Gewinner-Gruppe. Die Schule erhielt ein Schild mit der Aufschrift „ Schulwälder gegen Klimawandel“. Radtke spendete den Schülern Lob für die erreichten Ergebnisse.

Schulwald dient dem Klimaschutz

Bei der Pflanzung sollen möglichst viele Ideen der Schüler umgesetzt werden, aber einiges wird erst nach und nach möglich sein. „Jetzt müsst ihr nur noch ins Fitnessstudio gehen, damit ihr im Frühjahr genug Muckis habt, um 5000 Bäume zu pflanzen“, scherzte Hüsing mit den Schülern. „Mit dem Anpflanzen eines Schulwaldes, der damit verbundenen CO2-Reduzierung und der Förderung der Artenvielfalt können sich die Schüler vor Ort und praktisch für Wald-, Umwelt- und Klimaschutz einsetzen“, sagte Hüsing.

Im „grünen Klassenzimmer“ können dann Themen wie biologische Vielfalt, Klimaschutz, Ökosystem, Lebensraum Wald oder gesellschaftliche Funktionen des Waldes nachhaltig behandelt werden – angepasst an den Lehrplan und Fächer übergreifend.

Von Anke Lütjens