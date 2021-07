Wunstorf

Ihre Sportlichkeit haben Schüler und Schülerinnen aus drei Jahrgängen der Otto-Hahn-Schule erfolgreich unter Beweis gestellt. Die Klassen 5aR, 7bR und 9bR belegten jeweils den zweiten Platz beim niedersächsischen Schulsportwettbewerb „5fit Challenge“. Die Fachberatung Schulsport des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung hat den Wettbewerb ausgeschrieben. Die Schüler einer Klasse sind dabei als Team gemeinsam gegen die übrigen Klassen ihres Doppeljahrgangs 5/6, 7/8 und 9/10 angetreten.

Jeder Teilnehmer absolviert fünf Disziplinen

Jeder Schüler hat dabei fünf verschiedene Stationen absolviert. Dazu zählten „Jump and Reach“, wobei die Teilnehmer aus dem Stand so hoch springen müssen wie sie können. Die Differenz zur Ausgangsposition wird dabei gemessen. „Hacke-Spitze“ bedeutet 60 Sekunden in der Plank-Position und dabei immer abwechselnd mit den Fußspitzen auf die Hacke des anderen Fußes tippen. Die maximale Anzahl wird gezählt. Weitere Disziplinen waren Linienlauf, Seilspringen und Zielwurf.

Sportlichste Schüler kommen aus der 9bR

Das Fachberatungsteam hatte eine Umrechnungstabelle erstellt, wodurch aus den Rohdaten maximal 100 Punkte pro Disziplin ermittelt wurden. Besonders stark waren die Klassen in den Disziplinen Seilspringen und Hacke-Spitze, berichtet Sportlehrerin Jessika Dziony-Sommerhage. Im Landkreis Region Hannover Nord/West konnten sich alle drei Schulsieger der Otto-Hahn-Schule, die Klasse 7bR unter Leitung von Wiebke Frede sowie die Klassen 5aR und 9bR mit Dziony-Sommerhage, gegen weitere Klassen anderer Schulen durchsetzen und in jedem Doppeljahrgang den zweiten Platz belegen.

Der sportlichste Schüler und die sportlichste Schülerin kommen aus der Klasse 9bR. Joachim erreichte 436 Punkte und Pia 419 Punkte von insgesamt 500 möglichen.

Von Anke Lütjens