Die Realschulklasse 8b ist seit dem Schuljahresbeginn die erste Tabletklasse der Otto-Hahn-Schule in Wunstorf. Die Idee ist vor etwas einem Jahr entstanden, als Lehrer Christoph Müller damit begann, digitale Aufgaben an seine Schüler zu verteilen. Damals war Corona noch kein Thema, doch auch wenn die Schüler irgendwann vielleicht wieder von zu Hause aus arbeiten müssen, sind sie damit jetzt gut ausgerüstet.

Etwa 15 Euro im Monat

In der Klasse, die Dennis Ahrend als Klassenlehrer leitet, sind bisher alle zufrieden. „Ich freue mich, dass alle Spaß daran haben und auch die Eltern das Projekt unterstützen“, sagte Schulleiterin Helga Radtke. Für das Pilotprojekt hatte die Schule eine Klasse ausgewählt, in der die Mehrheit für den Versuche waren. Weitere interessierte Schüler konnten noch in die Klasse wechseln.

Die Eltern mussten die iPads anschaffen, konnten sie aber auch finanzieren. Für Familien, für die die monatlich rund 15 bis 17 Euro Euro für die Tablets eine zu hohe Belastung sind, haben die Lions drei Geräte finanziert. „Wir werden das Projekt nach dem ersten Halbjahr evaluieren und dann entscheiden, ob zum nächsten Schuljahr noch weitere Klassen hinzukommen“, sagte Radtke.

Stadt muss viele Aufgaben erledigen

Im Deutschunterricht bei Müller haben die Schüler kleine Drehbücher geschrieben und dann kleine Sketche als Videos aufgenommen. „Mit den Tablets ist es einfach, die Ergebnisse von allen gemeinsam anzusehen und zu kommentieren“, sagte der Lehrer am Montag bei einem Besuch von Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt. Die Schüler wünschten sich besseres Wlan in der Schule. „Das wird kommen, aber es kann noch ein bis zwei Jahre dauern“, sagte Eberhardt.

Die Stadt habe mit der Digitalisierung der Schulen sehr viel zu tun. „Und leider ist das offenbar den Ministerien nicht wirklich bewusst“, sagt der Bürgermeister. Dass es jetzt trotzdem gut vorangeht liege vor allem daran, dass die IT-Spezialisten der Stadtverwaltung mehr Arbeit investieren, als sie eigentlich müssten. In diesem Projekt hat Fabian Hecht sich stark engagiert, der in seinem dritten Ausbildungsjahr als Fachinformatiker für Systemintegration ist. Die Schule bekommt aus einem Corona-Sonderprogramm im Oktober auch noch weitere Tablets.

Kompetenz ist für alle Berufe wichtig

Dem Kollegium ist es wichtig, dass auch künftig nicht alles digital geschehen wird und die Schüler auch weiterhin regelmäßig mit der Hand schreiben müssen. „Ich mache zwar auch viel am Computer, aber wenn ich lese halte ich ja auch weiterhin gern ein echtes Buch in der Hand“, sagt Radtke. Ebenso wie sie betonte auch Eberhardt, dass die Technikkenntnisse unbedingt notwendig seien – egal, welchen Beruf man später mal ausüben will.

Auch das Hölty-Gymnasium hatte zum neuen Schuljahr eine Tablet-Klasse eingerichtet, die auch zunächst nur ein Versuch ist.

Von Sven Sokoll