Klein Heidorn

Der Ortsrat Klein Heidorn wird sich in seiner Sitzung am Dienstag, 22. Oktober, mit den Parkregelungen an der Blumenstraße, dem Kirschenweg und an der Straße Zum Winkel beschäftigen. Die Verwaltung hat Vorschläge entwickelt, nachdem Probleme aufgefallen waren.

Der Kirschenweg ist eine Seitenstraße der Blumenstraße, deshalb hängen die Regelungen dort zusammen. Die Fahrbahn der Blumenstraße ist nur 4,25 Meter breit. Wenn Autos dort am Rand parken, bleibt meistens nicht die notwendige Durchfahrtsbreite von drei Metern. Deshalb weichen die Fahrer mit breiten Autos sowie Last- und Müllwagen derzeit oft über die beiden Gehwege aus, die darunter ziemlich leiden. Und eigentlich ist das Parken dort auch nicht erlaubt.

Parken auf einem Gehweg wird erlaubt

Ortsrat und Verwaltung haben sich die Stelle deshalb noch einmal angesehen und dabei vor allem die Lösung betrachtet, den Gehweg auf der Nordseite zum halbseitigen Parken freizugeben. So soll es kommen, und zwar in sieben Abschnitten entlang der Straße. Fußgänger werden dann nur noch auf der südlichen Seite gehen können.

Um die Parkplätze nicht alle einzeln beschildern zu müssen, wird an den beiden Einfahrten eine Zone mit eingeschränktem Halteverbot ausgewiesen, wo auf markierten Flächen geparkt werden darf. Die Parkverbotszone würde dann auch am Kirschenweg gelten. Er ist im Schnitt auch nur 5,10 Meter breit, was für markierte Parkflächen nicht ausreicht. Deshalb gilt auch dort ohnehin schon ein Halteverbot.

Weil die Markierungen nicht mehr gut halten, wenn sie zu dieser Jahreszeit aufgebracht werden, will die Verwaltung das nach der Winterpause umsetzen – wenn die Politik zustimmt.

In der Straße Zum Winkel fehlen Markierungen

Die Straße Zum Winkel ist eine knapp 100 Meter lange Sackgasse, die verkehrsberuhigt ist. Trotzdem hat sie an der Einfahrt einen Abschnitt mit einem getrennten Gehweg, was eigentlich nicht üblich ist. Und es fehlen Parkmarkierungen, sodass an der Straße das Parken nirgendwo zulässig ist. Dafür haben Verwaltung und Ortsrat jetzt einen Entwurf erarbeitet mit vier Stellen, an denen das Parken erlaubt werden soll. Weil dabei auch der Gehweg miteinbezogen werden soll, kann er künftig nicht mehr im ganzen Umfang genutzt werden.

Die Verwaltung hat zudem geprüft, den verkehrsberuhigten Bereich aufzuheben. Doch das hätte einen zu großen Aufwand bei der Beschilderung nach sich gezogen. Unter dem Sackgassenschild soll nun aber zumindest noch angegeben werden, dass Autos am Ende nicht wenden können.

Die Sitzung des Ortsrates beginnt am Dienstag, 22. Oktober, um 19 Uhr im Gasthaus Tiel, Heidorner Straße 65.

Von Sven Sokoll