Anwohner des Naturerlebnisbads Luthe hatten sich beklagt, dass Besucher vor allem in den Sommermonaten teilweise ihre Auffahrten blockierten. Geparkte Autos behinderten zudem den Verkehrsfluss. Ein Plan der Stadt soll Abhilfe schaffen. Dafür sollen zunächst an der Straße An der Böhmerke geänderte Parkregelungen gelten. Ein Schild weist sie als Zone mit einem eingeschränkten Halteverbot aus. Das Parken innerhalb gekennzeichneter Flächen bleibt erlaubt. Um diese optisch hervorzuheben, erhalten sie eine Markierung. Ein Kreuz kennzeichnet die Ausfahrten.

Ortsrat Luthe stimmt Neuregelung zu

Damit die Einmündungen Kleine Heide, Schlehenstraße und Rotdornstraße gut einzusehen sind, trägt die Stadt Zick-Zack-Markierungen für ein Halteverbot auf. Zudem will sie das eingeschränkte Halteverbot an der Kleinen Heide 7 bis 13a um etwa drei Meter in Richtung Schule versetzen. Der Plan, den der Ortsrat Luthe einstimmig befürwortet, entstand in Zusammenarbeit mit Vertretern des Naturerlebnisbads, der Kita des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK), der Verwaltung und des Ortsbürgermeisters Rolf Hoch. Ortsratsmitglied Andreas Lange ( CDU) hatte die Diskussion angestoßen.

