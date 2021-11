Wunstorf

Für den Einkauf in der Innenstadt hat die Stadtverwaltung die Parkregeln für die Adventszeit geändert. Am 26. November und an den Freitagen bis zum 17. Dezember müssen Autofahrer bereits ab 12 Uhr keine Parkgebühren bezahlen. Die Stadt bringt Hinweise an den Parkgebührenautomaten an.

Normalerweise gilt die Gebührenpflicht montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr. Die Stadt weist außerdem darauf hin, dass auf den Parkplätzen Mittelstraße und Alter Markt sonnabends zumindest Parkscheiben notwendig sind.

Von Sven Sokoll