Wunstorf

Am 12. September 2021 werden neben dem neuen Wunstorfer Bürgermeister und dem Regionspräsidenten auch die Ortsräte, der Rat der Stadt und die Regionsversammlung gewählt. Für die Parteien beginnt jetzt der Wettlauf um die besten Kandidaten. Und die stehen keineswegs Schlange.

Die SPD hat ihre Kandidatenwerbung sehr niedrigschwellig begonnen – mit einem ersten öffentlichen Infofrühstück in den Calenberger Bauernstuben. Einige Tage vorher hatten die Grünen bereits zum politischen Kaffeetrinken eingeladen. Die SPD hat zum Auftakt versucht, potenzielle Kandidaten dort abzuholen, wo sie stehen: Bei Null, was die Erfahrung im „politischen Geschäft“ angeht. „Wir wollen dazu beitragen, dass sich mehr Menschen für politisches Engagement interessieren“, sagt der SPD-Vorsitzende Torben Klant. Ohne Informationen sei es schwer, sich für oder gegen eine Kandidatur zu entscheiden.

Parteibuch muss nicht sein

Aber ein Mandat bewerben, wie geht das eigentlich? Wie viel Zeit muss ein Ortsratsmitglied investieren? Braucht ein Bewerber ein Parteibuch? Um solche Fragen ging es beim SPD-Frühstück. Klant hatte Antworten. Ein Parteibuch sei für die Arbeit im Ortsrat nicht zwingend. Erst bei einer Kandidatur für den Stadtrat sei die Mitgliedschaft obligatorisch. Darum öffne sich die SPD bewusst für Parteilose.

Ortsbürgermeister und Familienvater Martin Ehlerding versuchte einer Zuhörerin die Sorge zu nehmen, Ehrenamt und Familie nicht unter einen Hut bringen zu können. Der Ortsrat Großenheidorn zum Beispiel tage vier bis fünf Mal im Jahr. Genauso häufig treffe sich die SPD-Fraktion aus Großenheidorn. Zeitlich sei das überschaubar. Letztlich hängt der Aufwand immer davon ab, wie sehr sich jemand in die politische Arbeit hineinknien will.

Riedel begann als Bürgervertreterin

Wer sich für den Ortsrat aufstellen lassen will, brauche Freude an der Gestaltung der Ortschaft, sagte Ehlerding. Gelegentlich müsse ein Politiker auch aushalten, beschimpft zu werden. Und für manche Ideen brauche es Ausdauer: „Bis der Radweg an der Strandstraße gebaut wurde, hat es 30 Jahre gedauert“, sagte Ehlerding.

Kirsten Riedel, erfahrene Fraktionsvorsitzende der SPD im Rat der Stadt, hält die Freude am Diskutieren, Loyalität und Gerechtigkeitsempfinden für wichtig. Und keiner sollte glauben, es allen Recht machen zu können. Riedel fand den Weg in die Politik Anfang der Neunzigerjahre als Bürgervertreterin. Diese werden von Parteien nominiert und haben in Fachausschüssen Rederecht, dürfen aber nicht abstimmen. Eine weitere Möglichkeit der politischen Mitarbeit bieten Parteien außerdem in ihren Arbeitskreisen an.

Kandidatensuche endet im Frühjahr

Die Suche nach Kandidaten dauert bis etwa März/April. Bei der SPD entscheiden Mitglieder im März, welche Namen in welcher Reihenfolge auf die Kandidatenlisten kommen. Im April will die CDU über Listen und Plätze abstimmen lassen. „Die vorderen Plätze werden wir mit den Menschen besetzen, die Ortsbürgermeister werden wollen“, schreibt der CDU-Vorsitzende Martin Pavel. Im Mai entscheide die CDU über die Listen für den Rat der Stadt. Die FDP plant ihre Mitgliederversammlung für März oder April. Grüne und AfD haben sich auf Anfragen zu ihren Plänen nicht geäußert.

CDU und SPD verfahren bei der Zusammenstellung der Listen nach parteieigenen Regeln. Bei der CDU müssen auf den ersten fünf Plätzen mindestens zwei Frauen kandidieren, auf den ersten drei Plätzen zwingend eine. Damit erklärt die CDU den relativ hohen Anteil von Frauen in ihren Reihen. Die SPD hat seit 1988 eine bindende 40-Prozent-Quote. „Wir wenden darüber hinaus das Reißverschlussverfahren an: Frauen und Männer sollen sich in der Reihenfolge auf der Liste abwechseln“, teilt Klant mit. Er hat im Lauf seiner politischen Arbeit aber beobachtet, dass Frauen weniger bereit sind, für den Rat oder die Ortsräte zu kandidieren.

Die FDP hält aus pragmatischen Gründen nichts von einer Frauenquote. „In Wunstorf haben wir schlichtweg das Problem, nicht genügend Frauen bei den Mitgliedern zu haben, die auch kandidieren wollen“, schreibt der Vorsitzende Daniel Farnung. Unter den 38 FDP-Mitgliedern sind sechs Frauen.

185 Bewerber für 78 Mandate in den Ortsräten Wenn die Wahlzettel im September 2021 ausgezählt sind, werden Wunstorfs Ortsräte eine neue Zusammensetzung haben. Damit das gelingt, braucht es Kandidaten. In den zehn Ortsräten sind insgesamt 78 Mandate zu vergeben. 2016 ist es den Parteien und einem Einzelbewerber gelungen, 185 Kandidaten aufzustellen. Die SPD hielt vor fünf Jahren den Spitzenwert mit 78 Kandidaten. Die CDU brachte 65 Namen auf die Wahlzettel, bei den Grünen waren es 19. FDP (zwölf), AfD (sechs) und Linke (vier) komplettierten die Listen. Von den 185 Kandidaten waren 55 Frauen, das sind knapp 30 Prozent. Überproportional gut waren Frauen bei den Grünen vertreten, sie stellten 42 Prozent, gefolgt von der SPD (36 Prozent) und CDU (28 Prozent). Bei der FDP fand sich eine Bewerberin unter zwölf Kandidaten. Die Listen von Linke und AfD waren rein männlich besetzt. Und wie sah die Verteilung nach der Wahl aus? Durchaus repräsentativ gemessen an der Zahl der Bewerberinnen: Auf den 78 Sitzen in den Ortsräten wirken 27 Frauen. Damit stellen sie 35 Prozent der Mandatsträger. Spitzenreiter in Sachen Frauenquote ist der Ortsrat Bokeloh: Dort sind fünf Frauen und zwei Männer aktiv. Im Rat der Stadt wirken neben dem Bürgermeister 40 Politikerinnen und Politiker, die von Parteien und einem Einzelbewerber gestellt wurden. Der Anteil der Frauen liegt bei fast 30 Prozent. Die Quote ist bei der SPD unterdurchschnittlich, vier Frauen stehen zwölf Männern gegenüber. Bei der CDU ist es fast die Hälfte. Die besten statistischen Chancen auf einen Sitz im Rat haben Frauen bei den Grünen: Sie kommen auf eine Frauenquote von glatt 50 Prozent. Zwei Politikerinnen besetzen im Rat Schlüsselpositionen: Bei der SPD ist Kirsten Riedel Fraktionsvorsitzende, bei der CDU ist es Christiane Schweer. Mit Dagmar von Hörsten ( CDU) in Blumenau und Elke Rodloff ( SPD) in Klein Heidorn gibt es zwei Ortsbürgermeisterinnen. nan/lz

Jugend findet kein Gehör

Zwei neue Kandidaten scheint die SPD bei ihrem Infofrühstück gefunden zu haben: Frank Löffler und Daniela Helbsing. Der Besuch der Veranstaltung habe seinen Entschluss bekräftigt, sich im Ortsrat Steinhude zu engagieren, sagte Löffler. Er ist 2019 in die SPD eingetreten. Daniela Helbsing will sich im Ortsrat Luthe vor allem für die Themen der Jugendlichen einsetzen. „Wir beziehen Jugendliche nirgendwo mit ein. Wir haben ein Jugendparlament, aber niemand hört ihnen zu“, sagte die Lutherin. „Das war fast eine Bewerbungsrede. Herzlich willkommen“, antwortete Torben Klant.

Von Rita Nandy und Markus Holz