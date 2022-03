Wunstorf

Der Partnerschaftsverein freut sich darauf, über das lange Himmelfahrtswochenende wieder Gäste aus der französischen Partnerstadt Flers in Wunstorf begrüßen zu können. Die Vorbereitungen laufen. Allerdings sucht der Verein noch Gastfamilien.

Bei einer offenen Mitgliederversammlung will der Verein am Donnerstag, 31. Mai, ab 20 Uhr im Stadttheater Details über das Programm berichten. So läuft während des Besuchs in der Abtei die Ausstellung „La caricade franco-allemande“, die einen Überblick über 50 Jahre deutsch-französischer Freundschaft im Spiegel von Karikaturen gibt. Die Stiftung Rote Lehmhaus eröffnet sie am Himmelfahrtstag, 26. Mai, beim Empfang der Gäste und zeigt sie dann bis Sonnabend, 4. Juni, täglich von 10 bis 18 Uhr und nach Absprache. Die Stadtsparkasse und die Volksbank Nienburg unterstützen die Ausstellung finanziell.

Musikschule kommt mit Ensemble

In den Strandterrassen Steinhude feiern die Gastgeber und Gäste am Freitag, 27. Mai, ab 19 Uhr. Am Sonnabend, 28. Mai, folgt dann ab 9 Uhr ein Tagesausflug nach Hildesheim und zur Marienburg.

Quartiere sucht der Partnerschaftsverein noch für eine 80-Jährige aus Flers, die zwei Jahre in Deutschland gelebt hat und sich eine Gastgeberin in den Siebzigern wünscht. Die Musikschule „Dans mes Cordes“ wird mit dem Leiter und zehn jungen Musikern zwischen 11 und 17 Jahren kommen, die fast alle Englisch sprechen. Außer gibt es noch weitere Suchende, die Deutsch oder Englisch sprechen. Angebote für Wohnmöglichkeiten nimmt Manfred Forreiter unter Telefon (05033) 5520 oder per E-Mail an flerspartner@gmx.de entgegen.