Die Polizei Wunstorf hat ihren Einsatz- und Streifendienst wegen der Coronakrise verstärkt. Neu hinzugekommen ist als stellvertretender Dienstschichtleiter der ehemalige Kontaktbeamte Ralf Möllmann.

In den vergangenen Jahren hat er mit zahlreichen Kita-Kindern das Überqueren der Straße an Ampel und Zebrastreifen geübt. Die Fahrräder der Schüler überprüfte der Luther auf Verkehrssicherheit. Aber auch manch einen älteren Wunstorfer schützte er durch seine Aufklärungsarbeit vor Betrügern. „Es ist sehr schön, was wir mit den Sicherheitsberatern für Senioren aufgebaut haben“, sagt der Polizeihauptkommissar. Und so bald es wieder möglich ist, wird er auch wieder Pedelec-Kurse für Senioren anbieten.

Polizeioberkommissarin möchte Senioren vor Betrügern schützen

Die älteren Menschen vor Enkeltricks und anderen Betrügereien zu schützen, hat sich auch seine Nachfolgerin, Stephanie Hackmann, auf die Fahnen geschrieben. Sie will die Aufklärungsarbeit so schnell wie möglich wieder aufnehmen. „Ich möchte wieder auf dem Wochenmarkt stehen“, sagt die Polizeioberkommissarin. Polizeichef Thomas Broich schätzt, dass es nach den Sommerferien wieder losgehen kann.

Seit zwölf Jahren ist die 47-Jährige bei der Wunstorfer Polizei, aktuell im Einsatz- und Streifendienst, tätig. Die Anfrage von Möllmann, ob sie seine Nachfolge antreten möchte, kam ihr gerade recht. Der Tagesdienst ermöglicht der Hasterin, ihren kranken Mann zu Hause bei der Kindererziehung zu entlasten. Aber ihr Chef ist sich auch sicher, die richtige Frau für diese Aufgabe gewählt zu haben. „Sie ist sehr kommunikativ und hat Spaß im Umgang mit Menschen“, lobt Broich.

Reinhard Aust (links) und Rolf Schröpfer arbeiten vorübergehend gemeinsam in der Polizeistation Steinhude. Quelle: Rita Nandy

Polizeichef erfüllt Mitarbeiter lange gehegten Traum

Bürgernah arbeitet auch Rolf Schröpfer, der Anfang des Monats zur Polizeistation Steinhude gewechselt ist. Für den gebürtigen Großenheidorner ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen. Schon Broichs Vorgänger habe er um eine Versetzung gebeten, erzählt Schröpfer. Der Polizeioberkommissar soll Reinhard Aust ersetzen, der im Januar 2021 in den Ruhestand geht. Dieser hinterlasse große Fußstapfen, weiß der 58-Jährige. „Ich gebe mir große Mühe, dem gerecht zu werden.“

Von Rita Nandy