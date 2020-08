Steinhude

Vor 100 Jahren haben sich 21 Berufssegler zu einem Verein zusammengeschlossen. Zwei Jahre später kauften sie ihre erstes Fahrgastschiff, die erste „Willkommen“. Mittlerweile schippern drei große Schiffe und rund ein Dutzend der traditionellen Auswanderer unter dem Namen Steinhuder Personenschiffahrt und Berufssegler GmbH über das Steinhuder Meer.

Corona-Angst: Passagiere suchen Tisch für sich alleine

Geschäftsführer Hans-Joachim Galle beobachtet im Moment ein ganz zeittypisches Phänomen, das in die Geschichte der Schifffahrt unter dem Kapitel Corona eingehen wird: Er zeigt zum Steg vor den Strandterrassen, wo die „ Steinhude“ in Kürze die Leinen losmachen wird. Nicht jeder, der an Bord der des Schiffs gehen will, trägt eine Mund-Nasen-Maske. Und das, obwohl der Mindestabstand an Bord oft nicht eingehalten werden kann. Seine Leute müssen manche Gäste deshalb zum Tragen der Schutzmaske auffordern – und meist verhalten sich die Passagiere auch einsichtig. Allerdings: Kaum sind sie auf dem Schiff, beanspruchen manche Besucher dann ziemlich viel Platz – aus Angst vor Ansteckung: Zwei Menschen setzen sich an einen Sechs-Personen-Tisch. Dass sich zusätzliche Personen an den Tisch setzen, wollen sie nicht.

Anzeige

Die "Steinhude" fährt ab Richtung Insel Wilhelmstein. Quelle: Rita Nandy

Weitere HAZ+ Artikel

Uneinsichtige Badegäste behindern Schifffahrt

Doch nicht nur die Passagiere halten ab und an den Betrieb auf: Wenn Galles Fahrgastschiffe an der Weißen Düne in Mardorf Station machen, wartet die nächste Herausforderung auf die Schiffsbesatzung: Badegäste, die es sich auf dem Anlegesteg bequem machen. „Die DLRG tut ihr Bestes und warnt sie. Manche bleiben jedoch einfach am Steg sitzen“, erzählt Galle. Er staunt über den Leichtsinn. Die Steinhude hat immerhin laut Homepage der Personenschifffahrt die stattliche Länge von 25 Metern und eine Breite von 5,60 Metern. Eine Handhabe, wie einen Platzverweis, haben die ehrenamtlichen Helfer nicht.

Die "Steinhude" startet ihre Rundfahrt an den Strandterrassen über die Insel Wilhelmstein, Mardorf und wieder zurück. Quelle: Rita Nandy

Auslastung der Schiffe beträgt nur 50 bis 60 Prozent

Aber der Großteil der Fahrgäste und Badenden sei vernünftig, sagt der gebürtige Großenheidorner und ehemalige Unternehmensberater. Seit 1980 wohnt er in Steinhude. Durch Corona und dem erneut niedrigen Wasserstand steht die Steinhuder Personenschifffahrt vor besonderen Herausforderungen. Nur 50 bis 60 Prozent der sonst üblichen Fahrgäste können derzeit an Bord gehen.

Bei Mitnahme von den immer schwerer werdenden Fahrrädern sinke das Heck noch tiefer ins Wasser. „Dann müssen wir uns teils sehr durch den Schlamm wühlen“, sagt Galle. Das schafft die Schiffsschraube nicht immer. Nur 150 Meter vom Ufer entfernt habe sich im vergangenen Jahr die „ Schaumburg Lippe“ festgefahren. Das bedeutet aber nicht gleich Seenot: Auswandererkapitäne eilen mit ihren Booten zu Hilfe oder das Jetboot der Inselverwaltung kommt zum Einsatz. „Normalerweise braucht man keine große Motorleistung, es ist eher Geschick gefragt,“ so Galle.

Wunsch ist ein viertes Fahrgastschiff

Für die Zukunft wünscht er sich ein viertes Fahrgastschiff. Dieses wäre notwendig, wenn die Personenschifffahrt weitere Anlegestellen beispielsweise an der Badeinsel, an der Moorhütte in Steinhude sowie am Hagenburger Kanal anfahren könnte. Für die Realisierung muss sie jedoch auch die Region Hannover ins Boot holen. Ein kleines Schiff ohne Gastronomie für 40 bis 50 Passagiere kostet rund 100.000 Euro. Und ob sich das mit dem Plan der Region für ein neues Landschaftsschutzgebiet verträgt, ist auch nicht sicher. Galle kämpft derzeit mit weiteren Verbänden am Meer gegen weitere Einschränkungen im das Tourismusgewerbe.

„ Schaumburg-Lippe “: Seit 90 Jahren auf dem Wasser

Personenschifffahrt, das bedeutet heutzutage: Drei große Fahrgastschiffe sind auf dem Meer unterwegs. Das älteste ist die „ Schaumburg-Lippe“, gebaut 1930 und modernisiert 1991. Im Wendejahr 1989 wurde die „Willkommen“ zu Wasser gelassen. Ursprünglich auf den Namen „Freischütz“ getauft, entstand sie 1985 in der Kufra-Werft in Lübeck. Die „Willkommen“ ist das schwimmende Trauzimmer des Standesamtes Wunstorf.

2006 folgte als jüngster und kleinster Neubau die „ Steinhude“. Zusammen – und außerhalb von Corona – bieten diese Schiffe Platz für 375 Gäste. Hinzu kommen die Auswandererboote mit ihren rund 50 Kapitänen. Die reguläre Saison dauert vom 20. März bis 31. Oktober. Die Schiffe halten im Linienverkehr an den Stationen Steinhude (Strandterrassen), Mardorf (Weiße Düne) und Inselfestung Wilhelmstein. Bis mindestens aufs nächste Jahr hat die Personenschifffahrt ihre geplanten Jubiläumsfeiern verschoben. „101 Jahre kann man schließlich auch gut feiern“, sagt Galle.

Lesen Sie auch: Steinhuder Meer: Mit dem Schiff von Steinhude zur Weißen Düne Mardorf

Den Namen schuldet der hölzerne „Auswanderer“ übrigens der Geschichte des Steinhuder Meers: Das Nordufer gehörte lange Zeit zu Schaumburg-Lippe, das angefahrene Südufer stand unter preußisch-hannoverischer Verwaltung. Die Passagiere „wanderten“ bei der Überfahrt quasi aus.

Personenschifffahrt steigert Attraktivität

Um das Angebot der guten alten Personenschifffahrt modern zu halten, haben sich die Verantwortlichen allerhand einfallen lassen. Die Dämmerschoppen mit Livemusik sind zwar derzeit abgesagt, dafür können Fahrgäste die besondere Stimmung auf dem Wasser jetzt bei einer Abendfahrt mit einem Umtrunk genießen. Abfahrt ist bis Donnerstag, 3. September, jeweils dienstags und donnerstags von den Strandterrassen. An den Wochenenden fährt das letzte Schiff in Steinhude nun auch erst um 18 Uhr los.

Ein hölzerner Auswanderer legt an den Strandterrassen an. Quelle: Rita Nandy

Sonnabends und sonntags gibt es seit Kurzem zusätzlich eine direkte Verbindung für Badegäste mit dem Auswanderer von Steinhude zum Badestrand Steg N 10 in Mardorf. Abfahrt ist bis Sonntag, 13. September, jeweils um 11 und 15 Uhr. Rückfahrmöglichkeiten bestehen zusätzlich um 12 und 16 Uhr von der Weißen Düne. Seit diesem Jahr gibt es außerdem die Drei-Tages-Karte. Sie ist vor allem für Übernachtungsgäste auf der Insel Wilhelmstein eingeführt worden, erläutert der Geschäftsführer. Seit 2019 gibt es die Saisonkarte.

Von Rita Nandy