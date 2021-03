Steinhude

Ein wenig schmerzt es ihn noch, dass er „seine“ Insel Wilhelmstein wieder aufgeben musste. Gastwirt Peter Dombrowski hat das beliebte Ausflugsziel in den vergangenen zwei Jahren bewirtschaftet und sich dabei viele Freunde gemacht. Allerdings gab es auch Kritik, vor allem an besonders publikumswirksamen Partyformaten. Nun ist die Inselwirtschaft an neue Bewerber gegangen – und Dombrowski hat sich eine neue Wirkungsstätte in bester Lage auf dem Steinhuder Festland gesichert.

In erster Reihe am Wasser liegt seine Sunset Lounge auf dem sogenannten Ratskellergrundstück zwischen Altem und Neuem Winkel, am zentralen Punkt der Uferpromenade. Nach einem Brand vor einigen Jahren hat die Eigentümergemeinschaft um Adrian Seegers dort ansehnliche Neubauten für die gastronomischen Betriebe geschaffen. Neben dem Fischbrötchen-Imbiss Zum kleinen Fisch und einem Eiscafé wird Dombrowski zwei Einheiten übernehmen und zusammenführen. Dort will er Streetfood wie Burger, Pommes frites und Sandwiches sowie Grillspeisen anbieten.

Auf dem Steinhuder Ratskellergelände ist nach dem Brand im Februar 2018 ein Neubau entstanden. Quelle: Kathrin Götze

Auf dem Eckgrundstück zur Wasserseite plant er darüber hinaus eine großzügige Terrasse mit Sitzgelegenheiten. Dort will er kühle Getränke und Cocktails servieren, sobald das wieder geht. Stehfässer und Palettensofas mit großen Sitzkissen, Shabby Chic und Industrial Style schwebten ihm für die Einrichtung vor, sagt Dombrowski.

Straßenverkauf soll zum 1. April starten

Den Straßenverkauf wolle er bereits zum 1. April starten, sagt er. Für den Verkauf könne er vieles in seinem Stammrestaurant, der Lister Laube in Hannover, vorbereiten, bis auch die Küche in Steinhude fertig eingerichtet ist. Dombrowski schwebt vor, dass der Betrieb während der Saison sieben Tage die Woche von 10 bis 22 Uhr läuft, im Winter dann an fünf Tagen von 16 bis 22 Uhr. Er hoffe, dass der Loungebetrieb zumindest eingeschränkt und mit Hygieneregeln ab Mai möglich ist.

Er sieht sich mit seinem Konzept in einer Reihe mit neu gestalteten Etablissements wie dem Café Heimathafen oder dem Biergarten Kranenborgh, die im Ort ein trendiges Umfeld schaffen und besonders junge Leute ansprechen. Zu den geplanten Öffnungszeiten sagt er: „Wir fangen dann so richtig an, wenn die anderen schon wieder schließen.“ Hin und wieder werde ein Discjockey dort Musik auflegen. Auch Liveauftritte könne er sich vorstellen, aber eher von leiser und entspannter Art.

Gratulation an Nachfolger auf dem Wilhelmstein

So laut wie an manchen Tagen auf dem Wilhelmstein wird es am neuen Standort also nicht werden. Die Kritik an seiner Arbeit dort hat Dombrowski noch nicht verwunden, das ist im Gespräch klar zu spüren. Deutlich wird es auch in einem Facebook-Video, mit dem er seine neuen Pläne vorstellt. Er gratuliert seinen Nachfolgern nicht ohne Ironie – er gehe davon aus, dass sie ein weit besseres Konzept vorgelegt hätten als er, sagt er, und fügt hinzu: „Ich freue mich für alle, die jetzt ihren Seelenfrieden haben.“

Darf gerne geteilt werden... 😘😎🌅💯❤️😜 Posted by Peter Dombrowski on Monday, March 8, 2021

Insbesondere Anwohner der Lütjen Deile, der nächst zur Insel gelegenen Uferstraße in Steinhude, hatten sich über Lärm und nächtlichen Bootsverkehr beschwert. In der Debatte sei auch die Formulierung „billiger Klamauk“ gefallen. Diese weist Dombrowski zurück: Er habe ein hochwertiges Kulturprogramm geboten, mit Discjockeyauftritten und vielen weiteren Ideen zahlreiche neue Besucher für den Wilhelmstein begeistert.

Von Kathrin Götze