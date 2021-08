Wunstorf

Sie sind stolz darauf, dass ihr Jugendverband ein Teil der Stadt ist, die auf eine lange Geschichte von 1150 Jahren zurückschauen kann. Daher sei es für die Georgspfadfinder selbstverständlich, „sich mit einer eigenen und konkret gewordenen Idee am diesjährigen Stadtjubiläum zu beteiligen“, erklärt Florian Soot als Stammesvorsitzender. Etwas öffentlich Wirksames und Nachhaltiges sollte es sein, „das außerdem die Verbundenheit mit der Stadt zum Ausdruck bringt“. Das Ergebnis: ein Aufnäher. Dieser kann beispielsweise auf T-Shirt, Rucksack, Schultaschen und Sportbekleidung getragen werden.

Dem historischen Siegel der Stadt Wunstorf nachempfunden, betont der Schriftzug SINCE 871 nicht nur das Alter der Stadt, sondern auch den Weg für die Zukunft, wie die Pfadfinder erklären. Quelle: Winfried Gburek

In zahlreichen Teamsitzungen, mit Unterstützung des Stadtarchivs sowie eines befreundeten Grafikers, entstand ein Aufnäher mit dem historischen Stadtwappen im Mittelpunkt. Ein umgebener grauer Ring, einer Stadtmauer gleich, umrandet das Wappen mit der Aufschrift „WUNSTORF – SINCE 871“. „Mit dem Since, dem seit 871, bleibt der Aufnäher über das Jubiläum hinaus aktuell und gibt dem Aufnäher einen Zukunftsimpuls“, erläutert Dirk Neuber als Teammitglied und Elternvertreter die Symbolik.

Spenden dienen sozialem Projekt

Der wellenförmige rote Untergrund deutet den Siegellack an, in denen die Siegel traditionell geprägt wurden. „Wichtig ist uns auch das weit geöffnete Stadttor im Siegel. Ein Zeichen für die erlebte Weltoffenheit und Gastfreundschaft der Stadt“, sagt Vorstandsmitglied Niklas Leitzbach. „Somit ist der Aufnäher ein Zeichen für alle und nicht nur für Pfadfinder“, betont Soot.

Jetzt hoffen sie auf großes Interesse an ihrem Jubiläumsbeitrag. Gegen eine Spende kann der Aufnäher vom Wunstorfer Pfadfinderstamm St. Georg erworben werden. Bestellungen nimmt das Leitungsteam per E-Mail entgegen unter info@dpsg.de.

Die Zustellung erfolgt per Post oder „persönlich durch einen Pfadfinder“, kündigt Soot an. Im eigenen Stamm werden die Aufnäher für besondere Leistungen und Aktivitäten an die Mitglieder und Kooperationspartner vergeben. Mit den Spenden soll ein soziales Projekt unterstützt werden.

Von Winfried Gburek