Wunstorf

Die christlichen Pfadfinder (CP) vom Stamm Martin Luther King – auch bekannt als MaLuKis – feiern am nächsten Wochenende ihren 20. Geburtstag. Neben Lagerfeuer und Geländespiel laden sie für Sonntag, 1. September, um 10 Uhr zu einem Pfadfindergottesdienst in die Stiftskirche ein. Erlebnisse von Fahrt und Lager können beim anschließenden Empfang ausgetauscht werden, ehe die Teilnehmer zu einer Pfadfinderolympiade rund um die Stiftskirche starten. In der Rallye können selbst die Jüngsten mit ihren Familien mitmachen und ihre Wildlife- und Outdoorkenntnisse erproben. Zu ihrem Jubiläum haben die aktiven Pfadfinder auch zahlreiche Ehemalige, Eltern und Gäste eingeladen. Besonders freuen sie sich darüber, dass sogar Pfadfinder aus der Gründungszeit um 1950 mit dabei sind.

Pfadfinder treffen sich einmal die Woche

„Echtes Abenteuer findest du nicht in Büchern oder im Internet“, erläutert Stammesführer Pascal Gülich, „sondern draußen, wenn du ohne Eltern unterwegs bist, in einer Gruppe, auf die du dich verlassen kannst, quer durch Europa. Wenn du dich vom Wetter nicht klein kriegen lässt und auch alle anderen Probleme gemeinsam gelöst werden.“ Jede Woche treffen sich rund 50 Mädchen und Jungen in sechs Gruppen, die in der Altersstufe ab zwölf Jahren Sippen heißen und in der Kinderstufe ab sieben Jahren Meute.

Ihr Heim ist die Pfadfinderscheune in der Stiftsstraße, die schon unzählige Generationen von Wunstorfer Jugendlichen gesehen hat. Denn christliche Pfadfinder gibt es seit bald 70 Jahren im Stift. Auf manchem Wunstorfer Dachboden mögen noch Erinnerungen aus der Vergangenheit schlummern. Erst zu Jahresanfang überreichte Wolfgang Ferl den MaLuKis Pfadfinderbücher und das alte Fahrtenhemd von Wilfried Fischer. Die Erinnerungen aus der Zeit von 1952 bis 1957 sind am Sonntag auch zu sehen.

Auch internationale Treffen gibt es

Wenige Jahre nach Kriegsende markierten Einladungen durch englische Pfadfinder zu einem Treffen in Weston-super-Mare oder zum Weltpfadfindertreffen im Sutton Park bei Birmingham den Beginn des internationalen Jugendaustauschs. Heute bezeichnen sich die weltweit über 41 Millionen Pfadfinder als größte Friedensbewegung der Welt. Bis in die Achtziger- und Neunzigerjahre hinein war Leben in der Pfadfinderscheune.

Pfadfinder wurden neu gegründet

Nach einer Phase des Stillstands kam es 1999 zur Neugründung durch den damaligen Stifts-Vikar Volker Milkowski mit zwei Gruppen. Die Jungen und Mädchen gaben sich den Namen „ Martin Luther King“, weil sie in ihm ein Vorbild für Gerechtigkeit, Mut und Gleichberechtigung sahen. Milkowski, seit 2018 wieder Pastor im Stift, begleitet auch den Pfadfindergottesdienst am Sonntag. Wer Lust hat, die Pfadfinderarbeit kennenzulernen, ist am Sonntag auf dem Stiftshügel willkommen. Zurzeit werden wieder Jungen im Alter von 12 bis 13 Jahren und Mädchen im Alter von 14 bis 15 Jahren gesucht. Interessierte melden sich bei Cornelia Milkowski unter Telefon (05031) 949598 oder cpd-wunstorf@gmx.de.

Von Anke Lütjens