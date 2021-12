Wunstorf

Für eine besondere Atmosphäre im Rathausinnenhof haben am Montag die evangelischen und katholischen Wunstorfer Pfadfinderstämme gesorgt, als sie mit ihrem Friedenslicht aus Bethlehem die Kerze von Bürgermeister Carsten Piellusch entzündeten. Damit verbanden sie den Friedenswunsch an ihn, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die ganze Stadt.

„Das Friedenslicht nehme ich gern an und mit ins Rathaus. Dort wird es tagsüber leuchten, da der Friede eine ganz wichtige Sache für alle in dieser Stadt ist“, betonte Piellusch gegenüber den Pfadfindern. „Ich freue mich sehr darüber und werde es in Ehren halten.“ Es sei mehr als eine symbolische Geste, dass aus Bethlehem, „das für alle Christen so wichtig ist, der Gedanke des Friedens in alle Welt getragen wird und durch euch auch zu uns nach Wunstorf kommt“. Dass das ökumenisch geschehe, habe für ihn zusätzlich einen ganz besonderen Wert. Als Bürgermeister möchte er den Weg des Friedens am Heiligen Abend besonders aufnehmen, indem er zu Menschen gehe, die gerade an diesem Tag mehr Zuspruch benötigten als andere.

Bürgermeister Carsten Piellusch erhält von den evangelischen und katholischen Pfadfindern in Wunstorf das Friedenslicht für Stadt Wunstorf. Quelle: Winfried Gburek

Frieden ist ein Leitmotiv der Pfadfinderarbeit

Unter dem diesjährigen Motto „Friedensnetzwerk“ wird das Friedenslicht in der Welt verteilt. „Da bot es sich für die Pfadfinder besonders an, dem Bürgermeister das Licht zu überbringen“, erklärte Stammesvorsitzender Florian Soot. „Das Rathaus ist ein guter Ort für die Botschaft, die das Friedenslicht vermittelt. Sie soll möglichst in allen Bereichen des städtischen Lebens Beachtung finden.“

In ihrem Verbands- und Gruppentreffen kämen immer wieder Kinder und Jugendliche aus ganz unterschiedlichen Kontexten zusammen. „Da ist es auch nicht immer leicht, Kompromisse zu finden und Dinge friedlich zu lösen. Aber gerade hierbei haben wir ein Lernfeld Frieden für die Zukunft dieser Menschen“, was sich als Leitmotiv durch die gesamte Gruppenarbeit ziehe.

Von Winfried Gburek