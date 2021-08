Wunstorf

Was zieht Frauen und Männer in die Kommunalpolitik, die vorher nie kandidiert haben? Zur Kommunalwahl in Wunstorf haben sich einige Personen gemeldet, die es wagen wollen und sich um ein Mandat bewerben. In einer kleinen Reihe stellen wir Ihnen solche Neulinge vor. Heute geht es um Pia Wittbold von der CDU. Sie kandidiert für ein Mandat im Ortsrat Klein Heidorn sowie für den Rat der Stadt. Für den Ortsrat steht sie auf Listenplatz 1 und für den Stadtrat auf Platz 9.

Kommunalpolitik betrifft viele Bereiche

Die 25-jährige Studentin der Rechtswissenschaften, die zuvor bereits ein duales Studium zur Betriebswirtin absolviert hat, will im Ortsrat in die Fußstapfen ihres Vaters Andreas Wittbold treten. Er tritt bei der Kommunalwahl am Sonntag, 12. September, nicht erneut an. „Ich habe lange über die Kandidatur nachgedacht, aber dann war es ein logischer Schritt für mich, weil Kommunalpolitik immer wichtiger wird und viele Bereiche unseres Lebens betrifft“, sagt Wittbold. Das habe sie auch im Studium bemerkt, zum Beispiel im Hinblick auf Wohnraum.

Kandidatin möchte mitreden und mitbestimmen

In Hannover hat die 25-Jährige wegen des Studium einen Zweitwohnsitz. Aufgewachsen ist sie in Klein Heidorn, wo sie auch heute noch ihren Lebensmittelpunkt hat. Politik habe sie schon immer interessiert. „Die CDU ist dann auf mich zugekommen, weil sie noch junge Leute besonders Frauen für den Rat der Stadt haben wollten. Dann haben sie mich aufgestellt“, erzählt die Klein Heidornerin. Auch in ihrem Bekanntenkreis engagieren sich viele junge Leute politisch. „Ich möchte mitreden und mitbestimmen“, sagt Wittbold selbstbewusst.

Partei bereitet ihre Bewerber gut vor

Sie ist in Klein Heidorn gut vernetzt und fühlt sich vorbereitet auf das Amt – wenn sie gewählt wird. „Engagierte Leute in Klein Heidorn haben mich an die Hand genommen und erklärt, worauf es den Leuten in Klein Heidorn ankommt“, sagt Wittbold. Es gab auch gemeinsame Treffen mit den CDU-Kandidaten, auf denen unter anderem das Wahlprogramm erläutert wurde. „Ich habe dabei auch gelernt, dass es nicht immer ganz einfach ist, die eigene Meinung zu platzieren“, sagt die 25-Jährige.

Auch Jüngere können etwas für die Gemeinschaft tun

Für die CDU habe sie sich entschieden, weil die Partei sich sehr um sie bemüht habe. „Ich teile auch die Werte der Partei“, sagt die junge Klein Heidornerin. Sie ist im Kirschendorf aufgewachsen und vermisst vor allem die sozialen Zusammenkünfte wie die seit Jahren eingestellten Schützenfeste und Osterfeuer. Wittbold möchte diese gerne wiederaufleben lassen. „Es sind vor allem die Älteren, die die Dorfgemeinschaft zusammenhalten“, sagt Wittbold. Sie möchte gerne den Nachwuchs dafür gewinnen.

Probleme sind Verkehr und fehlender Wohnraum

Überhaupt ist es ihr Anliegen, die Interessen der jüngeren Menschen in Wunstorf zu vertreten. „In der Stadt fehlen die Möglichkeiten, abends auszugehen, etwas zu trinken und ein bisschen zu feiern“, sagt die Studentin. Ansonsten verfüge Wunstorf über gute Freizeitmöglichkeiten. Als Probleme in Wunstorf benennt die Nachwuchspolitikerin den vielen Autoverkehr und den Mangel an bezahlbaren Wohnungen.

Auch im Verein ist Studentin gut vernetzt

Werbung für sich macht Wittbold am Wahlkampfstand ihrer Partei und mit Flyern, die in Klein Heidorn und Wunstorf verteilt werden. Nach dem Besuch der Grundschule Klein Heidorn wechselte Wittbold auf das Hölty-Gymnasium, wo sie 2015 Abitur machte. Danach absolvierte sie ein BWL-Studium mit Fachbereich Finanzen. Daran schloss sich ein Jura-Studium in Hannover an. In ihrer Freizeit spielt die 25-Jährige Handball beim MTV Großenheidorn. „Auch da bin ich gut vernetzt“, sagt sie mit einem Lachen.

Von Anke Lütjens