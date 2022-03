Wunstorf

Die Innenstadt soll attraktiver werden. An der Planung möchte die Stadt Wunstorf auch Bürgerinnen und Bürger beteiligen. In einem ersten Schritt konnten Interessierte an einer Fragebogenaktion teilnehmen. Mehr als 400 Vorschläge für ein Innenstadtkonzept gingen ein.

Planungsworkshop ist nächster Schritt der Bürgerbeteiligung

Nun sollen die Ergebnisse bei einer digitalen Planungswerkstatt am Sonnabend, 26. März, in Arbeitsgruppen diskutiert werden. Das Planungsbüro BPW aus Bremen stellt zudem einen Entwurf für ein Ziel- und Handlungskonzept vor. Der Workshop dauert von 10.30 bis 13 Uhr. Wer an der Zoom-Konferenz teilnehmen möchte, muss sich bis Donnerstag, 24. März, per E-Mail an isek@wunstorf.de anmelden. Mit der Anmeldebestätigung erhalten die Teilnehmenden auch die erforderlichen Zugangsdaten.

Nur mit Konzept gibt es Geld aus Fördertopf

Das Innenstadtkonzept bildet die geforderte Grundlage, um Geld aus der Städtebauförderung beantragen zu können. Nähere Informationen hat die Stadt Wunstorf auf ihrer Homepage unter dem Stichwort Innenstadtkonzept zusammengestellt. Bei der Umfrage hatten die mehr als 1000 Teilnehmenden eine Stärkung des Einzelhandels, mehr Gastronomie und Angebote für Kinder und Jugendliche, zusätzliche Parkplätze, eine Verbesserung des Radverkehrs sowie eine Aufwertung des Geländes entlang der Südaue gefordert.

Von Rita Nandy