Der Rat hat beschlossen, dass Wunstorf seinen Teil dazu beitragen soll, gemeinsam mit der Osthannoverschen Eisenbahn (OHE) und der Landesstraßenbaubehörde die Überfahrt der Bokeloher Bahnstrecke über die Neustädter Straße und die Nordrehr umzubauen. „Wirtschaftsminister Bernd Althusmann muss jetzt sein Wort halten, dass der Komplex einschließlich Sölterkreuzung bis zum 1. Juli 2021 neu geregelt ist“, sagte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt. Dann will K+S beginnen, mit bis zu sechs Zügen am Tag Solen aus anderen Standorten zur Flutung der Grube zu Sigmundshall zu transportieren. Nach den bisherigen Planungen wird die Neustädter Straße für die Umbauten während der Osterferien für zwei Wochen voll gesperrt sein.

Die Stadt arbeitet mit den Partnern weiter daran, dass entlang der ganzen Strecke Verbesserungen eintreten und dass die Züge keine Hupsignale mehr geben müssen. Am Blumenauer Kirchweg kann das noch ein paar Monate länger dauern, sagte Eberhardt. Und auch die Überwege in Bokeloh sind jetzt neu überplant.

An der Glück-auf-Straße in Bokeloh sollen künftig nur noch Fußgänger die Bahnstrecke überqueren können. Quelle: Sven Sokoll

Ein Gitter für Fußgänger

An der Glück-Auf-Straße werden Gitter errichtet, so dass künftig nur noch Fußgänger dort kreuzen können – mit Zustimmung der Landwirtschaft. An der Steinhuder Straße erfordern die Verkehrsmengen nicht, dass dort wie in der Innenstadt eine Schranke installiert wird.

Werksleiter Gideon Jochmaring berichtete, dass die Voruntersuchungen zu einer Pipeline noch nicht abgeschlossen sind, die vom Mittellandkanal oder vom Haster Bahnhof zum Schacht Kolenfeld verlaufen soll. Der Rat hatte sich gewünscht, dass ein möglichst hoher Anteil auf einem solchen Weg transportiert wird. Auf eine Frage aus dem Publikum antwortete Jochmaring, dass es sich bei den Solen nicht um Gefahrgut handelt.

