Wunstorf

Die Stadtverwaltung will eine neue Mountainbike- und BMX-Strecke in der Nordstadt planen lassen. Schon im vergangenen Jahr hatte sie die Reiterkuhle bereits als einen geeigneten Standort identifiziert, in der es auch schon einen Spielplatz gibt. Jetzt soll die Politik zustimmen, bei der Planung weiterzumachen.

Das Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof hat bereits eine ähnliche Strecke eröffnet, die auch gut angenommen wird. Nutzer müssen sich aber an die Öffnungszeiten der Einrichtung an der Maxstraße halten, außerdem ist die Strecke nicht für Erwachsene gedacht. Die Verwaltung glaubt aber, dass ein solches Angebot für junge Erwachsene bis zu 25 Jahre in der Stadt noch gut angenommen würde. Für diese Altersgruppe fehlten ohnehin Freizeitangebote.

Der Bau-Hof hat 2021 bereits eine BMX-Strecke eröffnet. Quelle: Anke Lütjens

Für rund 20.000 Euro will die Stadt in diesem Jahr Fachleute einen Parcours für unterschiedliche Fähigkeiten erarbeiten lassen. Bei einer guten Resonanz soll die Anlage später auch erweitert werden können. Bauen will die Stadt dann ab 2023 und sich dafür um Fördergeld aus dem Leader-Programm bemühen. Zunächst sprechen am 7. Februar das Jugendparlament und am 9. Februar der Ortsrat Wunstorf über die Pläne.

Von Sven Sokoll