Wunstorf

Die Stadt Wunstorf will in der Oststadt vorankommen und gleichzeitig mit der Planung für den umgebauten Bahnübergang und den Wohnpark Luther Weg beginnen. Beide Projekte hängen eng zusammen.

Schon 2014 hat Vion aufgehört, Lebensmittel am Luther Weg zu produzieren. Die Stadt hat mit dem Eigentümer bereits 2016 besprochen, wie sich das Areal weiter entwickeln kann. Dafür haben beide zusammen im gleichen Jahr einen Architektenwettbewerb begonnen. Die Planer sollten auf dem Areal 200 bis 250 Wohneinheiten unterbringen und einen 16 Meter hoher Lärmschutz sinnvoll integrieren. Dieser ist notwendig, weil sich der Bereich direkt neben der Bahnstrecke befindet.

Wettbewerb mit eindeutigem Sieger

Das Leipziger Büros Octagon und Station C23 hat den Wettbewerb damals eindeutig gewonnen. Danach wurde das Konzept gemeinsam mit dem Planungsbüro Reinold noch konkreter und Fachgutachter haben sich damit beschäftigt, ob es machbar ist.

Der Siegerentwurf stammt vom Büro Octagon und den Landschaftsarchitekten Station C23, beide aus Leipzig. Quelle: Sven Sokoll

Nach Angaben von Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt hätten in der Zwischenzeit schon häufiger Investoren ihr Interesse bekundet. „Bisher haben wir immer darauf verwiesen, dass die Planung noch nicht so weit ist“, sagt er. Nachdem der Eigentümer schon leichten Druck gemacht hat, kann das offizielle Planverfahren nun aber beginnen.

Investorensuche muss noch geplant werden

Nun wollen Stadt und Eigentümer sich im Lauf des Jahres auch noch einmal verständigen, wie sie parallel weiter vorgehen wollen, um Investoren einzubinden. Denkbar ist, das Areal in kleinere Teile zu teilen oder eine gemeinsame Gesellschaft zu gründen, an der sich unterschiedliche Geldgeber beteiligen können.

„Als Stadt wollen wir unsere Interessen natürlich auch weiter einbringen, weil wir das Verwaltungsgebäude derzeit ja noch nutzen“, sagte Eberhardt. Dort sind ein Flüchtlingsheim und die Außenstelle des Hölty-Gymnasiums untergebracht. Der Anbau an die Hauptstelle der Schule soll nun zumindest demnächst beginnen.

Im Verwaltungsgebäude nutzt die Stadt Etagen für ein Flüchtlingsheim und die Außenstelle des Hölty-Gymnasiums. Quelle: Sven Sokoll

Kita gehört zur Planung

Nach dem aktuellen Planung für den Wohnpark sollen entlang des Luther Wegs neue Reihen- und Doppelhäuser entstehen. In der zweite Reihe soll dichter gebaut werden mit Wohnungen in drei- bis viergeschossigen Gebäuden. Andere Nutzungen sind da aber auch möglich. So will die Stadt wie bei jedem großen Wohnbauprojekt derzeit auch eine Kita mit unterbringen.

Vom Luther Weg und von der Bahnhofstraße aus soll das Quartier zu erreichen sein. Für den Lärmschutz stehen derzeit noch zwei Varianten zur Diskussion, einmal ein zwölf Meter hoher Wall mit einer vier Meter hohen Wand darauf, oder beides jeweils acht Meter hoch.

Bei der aktuellen Planung ist noch offen, wie der Lärmschutz gestaltet werden soll. Quelle: Stadt Wunstorf

Bahnstrecke: Viel in Bewegung

Die Bahnstrecke ist auch deshalb derzeit ein aktuelles Thema, weil die Deutsche Bahn daran arbeitet, künftig die Züge mit weniger Abstand fahren zu lassen. Das hat für die Kommunen zur Folge, dass sie ein Anrecht auf Investitionen in den Lärmschutz haben. Deshalb hat die Politik schon darüber diskutiert, dass die Strecke dort künftig auch eingehaust werden könnte, was den Schall deutlich reduzieren würde. Das könnte noch zur Folge haben, dass der Lärmschutz auf dem Vion-Gelände kleiner ausfallen kann. „Von daher ist es sinnvoll, alles gemeinsam zu planen“, so Eberhardt.

Außerdem sollen auch die Übergänge mit Schranken entlang der Strecke umgebaut werden. Für den Luther Weg ist vorgesehen, dass Autos dort künftig nicht mehr queren können. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer sollen dann aber durch einen Tunnel auf die andere Seite kommen können. Beide Gruppen sind dort zahlreich unterwegs – auch viele Schüler. Eine Brücke ist als Alternative geprüft worden, würde aber ziemlich lange Rampen erfordern, wenn sie nicht zu steil sein soll. Die Stadt begrüßt außerdem, dass die Lärmschutzwand dort künftig keine Lücke mehr hat und die Anwohner deshalb weniger vom Lärm getroffen werden.

Von Sven Sokoll