Steinhude

Zu tun hat Reinhard Aust an diesem Sonntag nicht viel. Der erfahrene Polizist gehört zum Team der Polizeistation Steinhude. Auf ihn und seine beiden Kollegen wird es ankommen, ob Steinhude an den nächsten sommerlichen Wochenenden wegen Überfüllung geschlossen wird oder nicht. Aust hat mehr als 30 Jahre Erfahrung, und er hat nach heutigem Stand gute Entscheidungskriterien an der Hand. Am Sonntag führt er Journalisten lokaler Medien auf seinem Streifenweg zu seinen wichtigsten „Thermometern“ für heiße Besucherlagen.

Pfingsten war wie Steinhude vor Corona

Deichstraße: Wer vom Anger kommt und aufs Meer zugeht, steht am Ende der Deichstraße am Restaurant Hafenblick. Auf der Ecke zum Neuen Winkel traumhaft gelegen mit Terrasse und Sitzmöglichkeiten am Gehweg. „Dies war bis vor Pfingsten ein ganz kritischer Punkt“, sagt Aust. Das Restaurant durfte nur außer Haus verkaufen. Gäste mussten mit ihrem Imbiss 50 Meter Abstand halten zum Hafenblick und hielten sich in Trauben auf dem Vorplatz auf, während durch die Straße Neuer Winkel immer mehr Menschen nachdrängten. „ Pfingstmontag ging hier gar nichts mehr – das war wie Steinhude vor Corona.“

Viele Räder bei Dornbusch sind ein Warnsignal

Neuer und Alter Winkel: Wo diese beiden Gassen zusammentreffen, liegen Hodanns Verkaufshaus für Fischbrötchen, das Cafe Dornbusch und die Restaurantzeile mit Pizzeria, Café am Meer und Bootsverleih. „Wenn ich hier um die Ecke komme und sehe, dass der Platz schon voll ist mit Fahrrädern, dann weiß ich: Steinhude droht überzulaufen“, sagt Aust.

Der Bauzaun an den Strandterrassen soll am Dienstag, spätestens aber am Donnerstag verschwinden. Quelle: Markus Holz

Platz vor den Strandterrassen: Noch enger war es Pfingsten am nächsten Thermometer zwischen Am Knick und Meerstraße. Hier ist eine Baustelle. Der Vorplatz der Strandterrassen wird seit Ende Februar umgebaut. „Diese Ecke entschäft sich jetzt“, sagt Aust. Am Dienstag, spätestens Donnerstag, soll der Platz freigegeben werden. Das wird sehr viel Luft schaffen an den Strandterrassen. Pfingsten schoben sich Massen noch dicht gedrängt am Zaun entlang.

„Wir boxen das hier nicht durch“

Von dort führt der Streifenweg weiter zum Parkplatz Bruchdamm, wo die Polizisten abschätzen müssen, wann die 80 Prozent Belegung erreicht sind. Das ist ihr erstes Entscheidungskriterium. Das zweite sind ihre Thermometer an den zentralen Plätzen und an der Promenade. Die Polizei wird beim nächsten heißen Sommertag nicht mit dem Zollstock durch die Straßen gehen, sagt Aust. „Wir boxen das hier nicht durch“, sagt er, „wir versuchen, das mit Augenmaß im Interesse der Steinhuder, der Besucher und der Geschäftsleute zu entscheiden. Es bleibt immer eine Kompromissentscheidung.“

Um 13 Uhr rollt die erste Welle

Aust und seinen Kollegen kommt zu Gute, dass sie Steinhude kennen. Sie wissen um die Kristallisationspunkte, und sie kennen den Zeitplan der Tagestouristen: „Um 13 Uhr zum Mittag rollt die erste Welle, um 15 Uhr zum Kaffee die zweite. Wenn das Wetter passt, läuft Steinhude zwischen 10 und 13 Uhr so voll, dass die Parkplätze und die Straßen belegt sind. Das ist dann der Moment der Entscheidung“, sagt Aust.

Verkehrslenkung irritiert

Wer am Sonntag nach Steinhude gefahren ist, wird einen Aspekt der Corona-Strategie mit Verwunderung gesehen haben: Die Verkehrslenkung. Das ist aber nicht die Baustelle der Polizei, sondern der Stadt. Auf Hinweisschildern zwischen Altenhagen und Steinhude sowie in Großenheidorn stand: „Vermeiden Sie einen Besuch der Ortschaft Steinhude.“ Solche Signale sind es, die die Geschäftsleute in Steinhude in Rage versetzen. Eine Eisverkäuferin steht etwas verloren und gelangweilt an ihrem Tresen an der Graf-Wilhelm-Straße. Ob es überall so leer sei, wie bei ihr, fragt sie. Ja, ist es. „Das Wetter vielleicht. Aber warum stellen dann auch noch diese Schilder auf?“, fragt sie. Die Antwort darauf wird die Stadt Wunstorf erst am Montag geben können.

Von Markus Holz