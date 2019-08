Wunstorf

Einen betrunkenen Taxifahrer haben Beamte der Wunstorfer Polizei am Montagabend aus dem Verkehr gezogen. Gegen 18 Uhr kontrollierten die Polizisten am Busdepot in der Straße Im Stadtfelde einen Taxifahrer. Die Kontrolle verlief zunächst unauffällig, bis die Beamten Alkohol in der Atemluft des 66-jährigen Fahrers rochen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der Fahrer musste seinen Wagen stehen lassen, seinen Führerschein behielt die Polizei ein.

Von Anke Lütjens