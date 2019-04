Wunstorf

Bei den Osterfeuern im Stadtgebiet musste die Polizei nicht direkt eingreifen, weil sie friedlich verliefen. Allerdings registrierte sie in der Nacht zu Sonntag an anderen Stellen im Stadtgebiet einige Fälle, bei denen Gewalt und Zerstörungswut im Spiel waren. Zunächst rangelten an der Straße Achternümme in Steinhude gegen 20.55 Uhr fünf Unbekannte mit einem 35-jährigen Wunstorfer. Bei dem Streit erhielt er einen Faustschlag und wurde dann auch noch ins Gesicht getreten, als er am Boden lag. Die Täter flohen.

Vor 4.50 Uhr wurden dann an der Hindenburgstraße in Wunstorf die Schlösser von zwei Fahrrädern aufgebrochen und die Räder auf die Fahrbahn eines Wendehammers gelegt. Außerdem warfen die Täter einen Roller um. Dadurch entstanden Lackschäden.

Außerdem wurden an der Kreisstraße 329 zwischen Wunstorf und Bokeloh gegen 8 Uhr zehn Leitpfähle aus ihren Halterungen herausgezogen. Sie konnten ohne Schaden wieder eingesetzt werden, auch der Verkehr wurde nicht gefährdet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05031) 9530115 entgegen.

Von Sven Sokoll