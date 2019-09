Großenheidorn

Weil er mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien fuhr, hat die Polizei am Freitag gegen 23.15 Uhr einen 36-jährigen Wunstorfer an der Dorfstraße in Großenheidorn angehalten. Die Beamten stellten bei ihm einen Alkoholwert von 1,76 Promille fest. Während der Kontrolle kam dann auch noch ein gleichaltriger Wunstorfer mit seinem Rad vorbei, der auch nach Alkohol roch. Dieser verweigerte eine Atemkontrolle und musste sich ebenso wie der andere Radfahrer eine Blutprobe entnehmen lassen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Wunstorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Sven Sokoll