Wunstorf

Ganz schön dreist: Gar nicht weit von der Polizeiwache an der Amtsstraße entfernt hat ein 36 Jahre alter Mann Marihuana-Pflanzen angebaut. Dank eines Hinweises von Bürgern hat die Polizei am Mittwoch eine Fußstreife in die Nachbarschaft geschickt. Und siehe da: Der Blick über den Gartenzaun reichte aus, um den Verdacht zu bestätigen. Die Polizei beantragte sofort einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss und schaute sich auf dem Gelände genauer um: 45 Marihuana-Pflanzen vom Setzling bis zum Exemplar von 2,50 Meter Höhe wurden beschlagnahmt. Den Mann mit dem grünen Daumen erwartet nun ein Strafverfahren. Und das nicht zum ersten Mal: 2017 fand die Polizei bei ihm 250 Pflanzen, 2018 waren es etwa 50. Hinweise darauf, dass der Mann mit dem Rauschmittel handelt, hat die Polizei nicht.

Weitere Meldungen zu Polizei- und Feuerwehreinsätzen in Wunstorf finden Sie hier.

Von Albert Tugendheim