Wunstorf

Die Polizei hat nach mehreren Einbrüchen nunmehr gegen vier Jugendliche und Heranwachsende Verfahren eingeleitet. Ihnen wird vorgeworfen, im Februar in zwei Kioske in Wunstorf und eine Gaststätte in Blumenau eingestiegen zu sein.

Täter aus Wunstorf identifiziert

In der Nacht zum 22. Februar waren die...