Steinhude

Die Polizei Wunstorf hat am Osterwochenende ein gemäßigtes bis geringes Besucheraufkommen am Steinhuder Meer verzeichnet. Schuld war unter anderem das schlechte Wetter. Die Stadt Wunstorf hatte bereits am Donnerstag Parkplätze gesperrt.

Mit Warnungen, hoher Polizeipräsenz und der Sperrung von Parkflächen hatten Ordnungsbehörden im Vorfeld größere Menschenmassen im Fischerdorf vermeiden wollen. Insgesamt zeigten sich die Besucher nach Angaben der Polizei Wunstorf einsichtig und kooperativ.

Von Anke Lütjens