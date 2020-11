Nach dem Tod eines 83-Jährigen in seinem Haus in Wunstorf-Großenheidorn schließt die Kriminalpolizei eine Straftat aus. Woran er gestorben ist und wie das Feuer ausgebrochen ist, bleibt unklar.

Das Feuer war am Sonntagmorgen in diesem Gebäude an der Dorfstraße in Großenheidorn ausgebrochen. Quelle: Christian Elsner