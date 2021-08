Wunstorf

Der Polizei ist in der Nacht zu Mittwoch ein gestohlenes Fahrrad in die Hände gefallen, dessen Eigentümer noch unbekannt ist. Die Beamten kontrollierten gegen 3.50 Uhr einen 33-jährigen Radfahrer, weil der auf der Bahnhofstraße ohne Licht fuhr. Er gab zu, dass er das Rad gerade am Bahnhof gestohlen hatte.

Der Eigentümer des schwarz-silbernen Fahrrads der Markt Prophete Alu Line kann sich im Kommissariat unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15 melden.

Von Sven Sokoll