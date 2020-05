Wunstorf

Niedersachsens Polizei ist während der Corona-Pandemie gut geschützt – das hat Innenminister Boris Pistorius am Dienstag mit einem Besuch beim Wunstorfer Polizeikommissariat unterstreichen wollen. Seit Februar hat das Land für das dafür notwendige Material insgesamt 3,5 Millionen Euro ausgegeben.

An einem Streifenwagen zeigten die beiden Beamten Christina Wenzel und Tobias Franke Pistorius, was jetzt immer mit zu ihrer Grundausrüstung gehören muss: Schutzanzüge, Desinfektionsmittel und Wischtücher, um die Wagen nach Schichtwechsel oder Transporten zu reinigen sowie Masken mit einem höheren Schutzstandard, wenn sie mit Corona-Kranken zu tun haben. Das meiste der Materialien lagert zusammen in einer Kiste, die die Ausrüstung jetzt in allen Wagen ergänzt.

Experten haben frühzeitig beschafft

Dabei bestätigten die Wunstorfer Polizisten, dass das Material für den Schutz in der Regel gut verfügbar ist. „Ihr Schutz war mir von Anfang an wichtig, auch damit die Polizei einsatzfähig bleibt“, betonte Pistorius. Zu Beginn war die Lage auf dem Markt zwar schwierig, doch die Experten hätten im Februar bei der Beschaffung gleich sehr vorausschauend gehandelt.

Tobias Franke (von rechts) und Christina Wenzel zeigen Innenminister Boris Pistorius die Kiste mit Zubehör zum Schutz vor Corona, die jetzt immer in den Streifenwagen steht. Quelle: Sven Sokoll

Pistorius sah sich auch neue Mund-Nasen-Abdeckungen für den Alltag an, die für die Polizei im Land beschafft wurden – gleich in einer Menge von 140.000 Stück. Sie tragen den Schriftzug „ Polizei“ und sind in schwarzblau gehalten. „Sie sind gut zu tragen“, bestätigte Wenzel ihm. Die Alltagsmasken verringern auch das Risiko, dass Polizisten das Virus unter den Bürgern weitertragen, mit denen sie zu tun haben. Franke demonstrierte außerdem neue wasch- und desinfizierbare Handschuhe.

Wachhabender sitzt hinter Plexiglas

Auch in den Polizeigebäuden hat die Polizei nachgerüstet. Im Wunstorfer Kommissariat sitzt der Wachhabende jetzt hinter Plexiglas, auch ein Vernehmungsraum ist bereits entsprechend umgerüstet worden. Am Eingang wird noch ein sensorgesteuerter Desinfektionsmittelspender installiert.

Kommissariatsleiter Thomas Broich zeigt die Schutzwände in der Wunstorfer Polizeiwache. Quelle: Sven Sokoll

Unter den Wunstorfer Polizisten gab es bisher drei bis vier Corona-Verdachtsfälle, von denen sich aber keiner bestätigt hat. „Bei den Bürgern haben wir eher häufiger das Problem, dass jemand überzeugt ist, an Corona erkrankt zu sein, was sich dann aber nicht bestätigt“, sagte Kommissariatsleiter Thomas Broich.

Wer das Polizeigebäude betritt, wird gebeten, eine Alltagsmaske aufzusetzen, Pflicht ist das aber nicht. Allerdings haben auch in Wunstorf die Beamten festgestellt, dass viele Bürger den persönlichen Besuch bei der Polizei im Moment vermeiden und immer häufiger die Möglichkeit nutzen, Anzeigen online aufzugeben.

Von Sven Sokoll