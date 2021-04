​Eine Steigerung der Verkehrsunfälle mit Schwer- und Leichtverletzten im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet die Polizei Wunstorf in ihrer Unfallstatistik für 2020. Waren es 2019 135 Unfälle mit Verletzten, stieg die Zahl im vorigen Jahr auf 183. Das bedeutet einen Anstieg um 17 Prozent. Einen Grund sieht Rüdiger Wloka, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, im Anstieg von Fahrradunfällen. Die Zahl der von der Polizei aufgenommenen Verkehrsunfälle insgesamt ist mit 803 im Vergleich zum Vorjahr mit 784 annähernd gleich geblieben.

Im Fokus bei den Risikogruppen bleiben aus polizeilicher Sicht die 65- bis 75-Jährigen. Hier steigerte sich die Zahl der Schwer- und Leichtverletzten von sechs auf zwölf. „Gründe liegen einerseits in der demographischen Entwicklung als auch darin, dass immer mehr ältere Menschen mit dem Fahrrad oder Pedelec unterwegs sind“, teilt Wloka mit.

Ein Mensch stirbt bei einem Verkehrsunfall

Bei einem Unfall ist ein Mensch in 2020 verstorben. Der Fahrer kam zwischen Haste und Kolenfeld auf der L 403 mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Bei 23 Unfällen erlitten 23 Menschen schwere Verletzungen, Das bedeutet eine Steigerung um 130 Prozent. Im Jahr davor waren es zehn Personen. Die Polizei verzeichnet bei 159 Unfällen 192 Leichtverletzte. Das ist ein Anstieg um 28 Prozent, denn 2019 waren es 124 Leichtverletzte.

Auch bei Radfahrern, E-Bikes und Pedelecs ist ein Anstieg zu verzeichnen. Bei 76 Unfällen zogen sich 67 Menschen Verletzungen zu. In den meisten Fällen, nämlich 42, haben die Radfahrer die Unfälle verursacht. Das bedeutet eine Steigerung um 34 Prozent. „Die Ursache für ansteigende Fahrradunfälle liegt meines Ermessens sicherlich auch in der sich verändernde Mobilität“, schreibt Wloka.

Polizei verzeichnet drei Schwerpunkte in Wunstorf

Wie bereits vor 2020 macht die Polizei drei Unfallschwerpunkte in Wunstorf aus. Im Bereich Alte Bahnhofstraße/Düendorfer Weg gab es vier Unfälle mit vier Leichtverletzten, davon zwei mit Rad. Das sind drei weniger als 2019. Meist übersehen abbiegende Autofahrer die Radler auf dem Schutzstreifen. Um die Aufmerksamkeit zu erhöhen, sind im gesamten Bereich rote Einfärbungen vorgesehen.

Auf der B 442 im Bereich der „Haster Kurve“ ereigneten sich fünf Unfälle mit zwei Schwer- und drei Leichtverletzten. Insbesondere bei Nässe wird dort trotz Tempo 50, immer noch zu schnell gefahren. „Hauptunfallursachen sind Geschwindigkeit, Vorfahrt- und Abbiegeverstöße“, so Wloka. Als dritter Unfallschwerpunkt gelten die L 392 und die L 403 im Bereich Kolenfeld. Dort ereigneten sich vier Unfälle mit sieben Leichtverletzten. Das sind vier weniger als 2019.

Zahl der Unfallfluchten ist rückläufig

Rückläufig sind die Zahlen bei den Unfallfluchten mit 236 im Vergleich zu 263 und die Zahl der sogenannten Spiegelunfälle in der Langen Straße mit 18 gegenüber 27. Die Aufklärungsquote bei den Unfallfluchten ist jedoch auch von knapp 42 auf rund 38 Prozent gefallen.

Gleich geblieben mit 50 ist die Zahl der sogenannten folgenlosen Trunkenheitsfahrten. In 42 Fällen beschlagnahmte die Polizei den Führerschein, in acht Fällen mussten die Fahrer ein Bußgeld zahlen. In zehn Fällen verursachten die alkoholisierten Fahrer einen Unfall. 31 Mal kontrollierte die Polizei Autofahrer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Medikamenten standen.

Die Beamten verhängten Fahrverbote und Bußgelder. Im Jahr 2019 erwischte die Polizei 34 Fahrer. „Nach wie vor gilt das Augenmerk der Verkehrsüberwachung der Bekämpfung der Hauptunfallursachen. Dazu zählt auch die verbotene Nutzung von Mobiltelefonen“, schreibt Wloka.

Anke Lütjens