Wunstorf

Ein Spur von silberner Farbe zieht sich entlang der Carl-Zuckmayer-Straße in Wunstorf – in Höhe der Hausnummer 15. Auch der Gehweg und die Grundstückszufahrt wurden besprüht. Wer hat das Treiben in der Nacht zu Sonnabend, 10. Oktober, beobachtet? Die Polizei sucht nach dem Täter. Zeugen erreichen das Polizeikommissariat an der Amtsstraße unter Telefon (05031) 9530115.

Von Rita Nandy