Wunstorf

Ein weißer Lastwagen ist am Sonnabend gegen 10 Uhr im Bereich der Ladezone eines Elektrogroßhandels an der Industriestraße in Wunstorf gegen die Fassade und einen Betonpfeiler gefahren. Der Fahrer beging Unfallflucht. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Fahrerflucht auch auf Parkplatz an der Johanneskirche

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Freitagnachmittag zwischen 16 und 18 Uhr auf dem Parkplatz an der Johanneskirche. Ein unbekanntes Fahrzeug hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen weißen VW Up beschädigt. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (05031) 95300 zu melden.

Von Anke Lütjens