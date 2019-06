Wunstorf

Der Polizei sind am Wochenende wieder mehrere gestohlene Fahrräder in der Innenstadt und am Bahnhof gemeldet worden. Ein schwarz-graues Sinus-Pedelec im Wert von rund 1500 Euro wurde am Sonnabend in der Zeit von 20 bis 22 Uhr vor der Stadtkirche entwendet – obwohl der Eigentümer das Fahrrad mit gleich drei Schlössern gesichert hatte. Bei ihren Kontrollen hat die Polizei aber auch weitere mutmaßliche Diebe ermittelt. Zwei der Räder kann sie noch nicht zuordnen: ein grünes Capriolo-Damenrad und ein weißes Damenrad des Typs Kettler Marseille. Die Eigentümer sollen sich unter Telefon (05031) 9530115 bei der Polizei melden.

Alle aktuellen Polizeimeldungen aus Wunstorf lesen Sie hier.

Von Sven Sokoll