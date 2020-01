Steinhude

Für die Wunstorfer Polizei war es kein alltäglicher Einsatz: Zwei Wildschweine irrten am Sonnabendnachmittag durch den Steinhuder Ortskern. Eine Stunde lang hielten sie die Beamten auf Trab. Die Tiere wurden unter anderem an der Kunstscheune und am Wasser gesichtet. Schließlich suchten sie das Weite, ohne erkennbare Schäden angerichtet zu haben.

Von Rita Nandy