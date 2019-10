Wunstorf

Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfall, der sich am Freitag zwischen 9.30 und 12.30 Uhr in Luthe ereignet hat. Ein VW-Transporter am rechten Fahrbahnrand der Straße Im Blenze wurde von einem vorbeifahrenden Auto beschädigt, dabei entstand ein Schaden von 500 Euro. Der Unfallverursacher hielt nicht an und setzte seine Fahrt einfach fort. Die Polizei sucht nun nach ihm und nimmt Hinweise unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15 entgegen.

Von Sven Sokoll