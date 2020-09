Wunstorf

Polizisten haben sich am Sonnabendmorgen als Tierretter verdient gemacht. Eine Spaziergängerin war gegen 9.45 Uhr in der Wache erschienen und hatte berichtet, dass sie in der Nähe des Jahnplatzes gegenüber einen Igel in einem Loch entdeckt hat. Sie führte Beamte zu der Stelle, wo das Tier rund 40 Zentimeter tief gefallen war. Trotz der Stachel griffen die Polizisten mutig nach dem Igel und holten ihn aus dem Loch. Damit haben sie ihm wohl das Leben gerettet.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Wunstorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Sven Sokoll