Kolenfeld

Zu einer Bilderreise in das Adventsland lädt der Posaunenchor Kolenfeld innerhalb des Lebendigen Adventskalenders der Kirchengemeinde ein. Die Reise beginnt am Sonnabend, 21. Dezember, um 18 Uhr in der Kirche. In einer musikalischen Andacht unter Leitung von Johannes Hagen entführen die Musiker ihre Zuhörer mit einer Bildergeschichte in ein weit entferntes Adventsland.

Abend klingt im Gemeindehaus aus

Der Posaunenchor illustriert und kommentiert die Stationen der Reise musikalisch. Die Musiker spielen bekannte Weihnachtslieder aus unterschiedlichen Bereichen in gewohnten und neuen Bearbeitungen. Es gibt auch Gelegenheiten zum Mitsingen. Musik und Bildergeschichten sollen die Kirche mit einer besonderen Atmosphäre verzaubern, versprechen die Veranstalter. Die Reise endet mit einem gemütlichen Treffen vor und im Gemeindehaus, wo der Tag bei Kerzenschein, Bratwurst und Glühwein in adventlicher Stimmung ausklingt.

Hagen gibt die Leitung ab

Mit diesem Konzert endet auch die gemeinsame musikalische Reise mit dem Leiter des Posaunenchors, Johannes Hagen. Er gibt die Leitung nach acht Jahren aus persönlichen Gründen ab. In dieser Zeit habe er den Chor mit Hingabe geführt, mit Begeisterung geschult und immer wieder mit überraschenden, neuen Ideen am Klangkörper gearbeitet, teilt der Posaunenchor mit.

Nachfolger steht bereits fest

Daher ist das Konzert, in dem auch der Landesposaunenwart Henning Herzog mitwirkt, für den Chor von besonderer Bedeutung. Zur Freude des Ensembles ist mit Justin Haarstick bereits ein neuer Leiter gefunden. Er spielt selbst Trompete im Posaunenchor Steinhuder Meer und hat in diesem Jahr seine Ausbildung zum Chorleiter erfolgreich abgeschlossen.

Von Anke Lütjens