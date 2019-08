Steinhude

Der Posaunenchor Steinhuder Meer-Großenheidorn feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen. Daher hat sich das Ensemble für sein Jahreskonzert am Sonnabend, 31. August, um 18 Uhr in der Petruskirche Steinhude, Am Anger, etwas Besonderes einfallen lassen. Die Zuhörer erwartet eine Hitparade des Posaunenchorss. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die musikalische Arbeit des Chores wird am Ausgang gebeten.

Musiker stellen Programm zusammen

In den vergangenen zehn Jahren hat der Posaunenchor in den Jahreskonzerten annähernd 120 Musikstücke aus unterschiedlichen Musikgenres gespielt. Natürlich können im Konzert nicht alle Musikstücke gespielt werden. Daher musste wie bei einer Hitparade eine Abstimmung herhalten. Zur Vorbereitung des diesjährigen Programms bekam jeder Bläser des Chores einen vorbereiteten Stimmzettel für die Abstimmung. So konnten die Musiker selbst ihr Konzertprogramm mit ihren Lieblingsstücken zusammenstellen.

Bei der Auswertung gab es dann zu erwartende Platzierungen, aber auch echte Überraschungen. So werden also die beliebtesten Stücke des Chores der vergangenen zehn Jahre aus den Bereichen Kirchenmusik, Traditionals, Volksmusik sowie Pop und Unterhaltungsmusik zu hören sein.

Weiterlesen:

– Afrikareise sorgt für bleibende Erinnerungen beim Posaunenchor

Von Anke Lütjens